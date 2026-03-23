Katastrofa v tovarni: zagorelo je med kosilom, ljudje so skakali skozi okna

V obsežnem požaru tovarne avtomobilskih delov v južnokorejskem mestu Daejeon je umrlo najmanj 14 ljudi; 60 ljudi je poškodovanih, tri pa naj bi še pogrešali, poročajo tuji mediji.

Zagorelo je med kosilom, ko je nenadoma odjeknila silovita eksplozija, nato pa so se hitro razmahnili ognjeni zublji. V tovarni je bilo takrat 170 zaposlenih, mnogi so ostali ujeti v stavbi, zaradi naglega širjenja ognja pa so mnogi začeli skakati skozi okna. Gasilci, ki so nemudoma prihiteli na prizorišče, dolgo niso mogli v stavbo zaradi tveganja, da se bo zrušila, gašenje pa je oviralo tudi 200 kilogramov natrija, skladiščenega v tovarni, ki bi se lahko v stiku z vodo vžgal oziroma eksplodiral. S prizorišča so sicer odstranili več kilogramov različnih kemikalij, ogenj pa so gasili več kot 10 ur.

Ogenj so gasili več kot 10 ur.

Pomoč robotov

Več kot 500 gasilcev, policistov in drugih reševalcev se je potem zgrnilo k tovarni in med zoglenelimi ruševinami začelo iskati pogrešane in preživele, najtežje dostopne in najbolj poškodovane dele stavbe pa sta prečesala robota. Zakaj je zagorelo v tovarni Anjun Industrial, ki izdeluje avtodele predvsem za številna podjetja, med katerima izstopata Hyundai Motor in Kia Corp, še ni jasno, požar pa se je najverjetneje začel širiti iz tretjega nadstropja, kjer so našli devet smrtnih žrtev. Nekatera trupla so opečena do neprepoznavnosti, zato bodo za identifikacijo opravili analizo DNK, poročajo južnokorejski mediji, ki se spominjajo tudi požara v tovarni litijevih baterij Aricell v Hwaseongu pred dvema letoma, ko je umrlo 23 zaposlenih. Direktorja podjetja so pozneje obsodili na 15 let zapora.

Predsednik države Lee Jae Myung je znova pozval k izboljšanju delovnih razmer v domačih tovarnah, v delovnih nesrečah je namreč v tem tisočletju v Južni Koreji umrlo že več kot 10.000 ljudi. Direktor Anjun Industrial Sohn Ju-hwan je že naznanil temeljito preiskavo dogodka in prevetritev varnostnih sistemov.