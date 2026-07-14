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Zagorelo v baru, umrlo najmanj 27 ljudi: večino trupel našli na straniščih v zadnjem delu lokala

Najprej se je kadilo iz električne omarice, sledila je eksplozija.
Prizorišče si je ogledal tudi tajski premier Anutin Charnvirakul. FOTO: Poh Teck Tung Foundation/Reuters
Prizorišče si je ogledal tudi tajski premier Anutin Charnvirakul. FOTO: Poh Teck Tung Foundation/Reuters
A. J.
 14. 7. 2026 | 08:05
2:42
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Najmanj 27 ljudi je umrlo v silovitem požaru, ki je v noči na ponedeljek izbruhnil v priljubljenem baru Rong Beer Na Lat Phrao v bangkoški četrti Chatuchak. Več kot 60 je ranjenih, od teh jih je najmanj 25 v kritičnem stanju, zato se utegne število žrtev še povečati. Po prvih informacijah je zagorelo tik pred polnočjo v bližini odra. Glasbenik, ki je takrat nastopal v lokalu, je tajskemu premierju Anutinu Charnvirakulu povedal, da se je najprej pojavil dim pri električni omarici oziroma klimatski napravi, nato je zmanjkalo elektrike, zatem pa je odjeknila eksplozija. »Počilo je, nato pa so vsi poskušali pobegniti pred dimom in plameni,« je po obisku prizorišča povzel premier. Dodal je, da bo treba na dokončne ugotovitve o vzroku požara počakati do konca forenzične preiskave.

Na družbenih omrežjih so se pojavili pretresljivi posnetki, na katerih je videti obiskovalce, kako v paniki bežijo iz lokala, iz katerega bruhajo plameni. Nekaterim so med begom zagorela oblačila. Laoški turist Kan Kutirat, ki je bil v baru v času požara, je povedal: »Slišal sem glasno kričanje številnih ljudi v notranjosti. Nastal je popoln kaos.« Surin Jaiharn je dejal, da je pomagal rešiti približno pet ljudi in jim z oblačili gasil ogenj na telesih. »Počutim se grozno. Videl sem toliko mrtvih, ne vem, kaj se je zgodilo z ljudmi, ki sem jim pomagal,« je povedal.

Prizori po tragediji so pretresljivi. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters
Prizori po tragediji so pretresljivi. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

25 jih je v kritičnem stanju.

Prizori po tragediji so pretresljivi

Gasilci so ogenj pogasili v približno pol ure, a je bilo za številne prepozno. Večino trupel so našli na straniščih v zadnjem delu lokala, kamor so se zatekle žrtve. Prve ugotovitve kažejo, da je večina umrla zaradi vdihavanja dima. Guverner Bangkoka Chatchart Sittipunt je dejal, da so hitro širjenje ognja morda pospešili gorljivi okraski na stropu, preiskovalci pa preverjajo tudi navedbe, da je bil eden od zasilnih izhodov delno oviran, kar bi lahko številnim onemogočilo rešitev.

Prizori po tragediji so pretresljivi. Okna lokala je razneslo, notranjost je popolnoma črna, zunaj so med zoglenelimi ostanki ostali raztreseni čevlji, glasbila, zvočniki in drugi predmeti obiskovalcev, ki so v paniki bežali na prosto. Forenzične ekipe še vedno preiskujejo prizorišče in ugotavljajo identiteto vseh žrtev.

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