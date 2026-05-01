Najstnika izsiljevala domnevnega pedofila, v strahu jima je izročil 15 evrov in svoje superge

Najstnika, ki sta na spletni platformi Badoo zavedla moškega, si z njim dopisovala, nato pa se dogovorila za romantično srečanje, sta imela jasen plan, kako 'žrtev' naplahati. Dva mladoletnika, med njimi 16-letni dijak zagrebške srednje šole, sta se po poročanju Jutarnjega lista na srečanju nato predstavila kot člana skupine 'Panterjev', skupine, ki naj bi se borila proti pedofiliji. Prestrašenemu moškemu sta najprej nekoliko grozila, nato pa od njega zahtevala denar. Izročil jima je 15 evrov.

Ni se končalo pri drobižu

Situacija se je nato še zaostrila. Moškega sta na istem srečanju prisilila v nekaj ponižujočih krivdnih izjav, ki sta jih brez njegove vednosti posnela z mobilnim telefonom. Poleg 15 evrov sta mu vzela tudi drage športne copate znamke Balenciaga, nato pa so se razšli. A izsiljevanje se je hitro nadaljevalo prek družbenih omrežij Instagram in Snapchat.

Ker sta imela posnetke, sta mu grozila, da jih bosta objavila, če jima ne nakaže dodatnega denarja in pošlje določenih dobrin. V strahu jima je moški tako pošiljal pakete luksuzne obutve in oblačil, ter tudi gotovino. Njune zahteve so rasle vse do vrednosti 1000 in celo 1500 evrov. Februarja je nadaljnja plačila končno zavrnil, zato sta posnetek objavila na TikToku, kar je celotno dogajanje pravzaprav razkrilo.

Mladoletnika prejela vzgojni ukrep

Primer še vedno obravnava policija, tožilstvo in socialne službe. Zoper 16-letnika je bil sprožen postopek zaradi več kaznivih dejanj, med drugim ropa, izsiljevanja in nepooblaščenega snemanja. V treh mesecih mora opraviti 50 ur družbeno koristnega dela. Oškodovanec bo moral odškodnino zahtevati v ločenem postopku, obstaja pa tu tudi vprašanje, ali ni nemara tudi on zares sumljiv.