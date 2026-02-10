  • Delo d.o.o.
TRAGIČNO

Zakaj je Ema umrla? Mama Sanja: »Sestra je prišla iz operacijske dvorane in mi rekla, naj molim, da preživi«

Ob smrti deklice (4) se je oglasilo ministrstvo za zdravje, ki je v bolnišnico poslalo inšpekcijo, bolnišnica pa je opravila tudi notranji nadzor.
M. U.
 10. 2. 2026 | 19:30
 10. 2. 2026 | 20:00
2:47
Ema (4) umrla po operaciji mandljev: »Sestra je prišla iz operacijske dvorane in mi rekla, naj molim Boga, da preživi«

Zaradi nenadnih zapletov po operaciji mandljev je bila štiriletna deklica Ema nujno prepeljana iz bolnišnice v Čačku v Beograd, vendar je kljub prizadevanjem zdravnikov 4. februarja umrla.

Kako je prišlo do tragičnega izida in zakaj je Ema umrla?

Ker se operacija mandljev šteje za rutinski poseg, javnost in družina zahtevata odgovor na vprašanje – kako je prišlo do tragičnega izida in zakaj je Ema umrla? Pediater dr. Saša Milićević je pojasnil, da bo obdukcija dala dokončne odgovore, kot enega od možnih vzrokov pa izpostavlja bronhospazem.

»Bronhospazem je nenadna in nenadzorovana kontrakcija mišic v stenah dihalnih poti. Dihalne poti se zožijo, kar oteži pretok kisika do pljuč in je lahko usodno. To se včasih pojavi pri otrocih z občutljivimi dihalnimi potmi, lahko pa se pojavi tudi pri povsem zdravih otrocih kot reakcija na prisotnost cevke ali določenega zdravila. Sam postopek intubacije – vstavljanje dihalne cevke – je lahko v nekaterih redkih primerih sprožilec za takšne krče,« je pojasnil za Kurir.rs.

Se je premaknila dihalna cevka? 

Dodal je, da je mogoče tudi, da se dihalna cevka premakne in povzroči krvavitev sluznice. »V tem primeru jo je treba znova pravilno namestiti. Vendar ta krvavitev običajno ni obilna in ne povzroči poškodb, ki bi bile lahko usodne. Šele obdukcija bo lahko ugotovila, kaj se je zgodilo in kaj je povzročilo smrt,« sklene.

Starši so srbskim medijem povedali, da Ema ni imela drugih zdravstvenih težav razen z mandlji. Mama deklice je povedala, da ji je ena od medicinskih sester sprva rekla, da je operacija končana, nato pa se je vrnila v operacijsko dvorano in bila tam še približno tri ure.

»Sestra je prišla iz operacijske dvorane in mi rekla, naj molim, da preživi«

»Ko je prišla ven, mi je samo rekla, da ne ve, kaj se je zgodilo, vendar da je stanje težko in da prosi Boga, da moja Ema preživi,« pravi mati Sanja.

Doda, da je nato iz sobe prišel kirurg in dejal, da je operacija potekala dobro, a da so, ko so jo zbudili, ugotovili, da ima krvavitev v pljučih.

Ob smrti deklice se je oglasilo tudi ministrstvo za zdravje, ki je v bolnišnico v Čačku poslalo inšpekcijo, bolnišnica pa je opravila tudi notranji nadzor.

 

