Zakonca Danijel in Marina umrla v grozljivi nesreči: »Že 20 let se poznava, za njima sta ostala dva otroka ...«

Tragedija, ki je v nedeljo pretresla Virovitiško-podravsko županijo na Hrvaškem, je terjala štiri življenja. Med umrlimi sta tudi zakonca Danijel Š. (47) in Marina Š. (45) iz Gradine. Njuna smrt je globoko prizadela družino, prijatelje, sodelavce in krajane, ki ju opisujejo kot vedra, marljiva in priljubljena človeka. Po informacijah policije se je huda prometna nesreča zgodila okoli 12.20 na virovitiški obvoznici na Hrvaškem. Voznik avtomobila z virovitiškimi registrskimi tablicami (44) je začel prehitevati vozilo pred seboj, čeprav prometni pas ni bil prost na zadostni razdalji za varno izvedbo tega manevra. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljal avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil Danijel Š.

Prišlo je do silovitega čelnega trčenja. Avtomobil, v katerem sta bila zakonca, je odbilo v varovalno ograjo, nato pa se je prevrnil na streho. Danijel in Marina sta umrla na kraju nesreče. Hude poškodbe so utrpeli voznik drugega avtomobila ter njegova sopotnika, moški (66) in ženska (69). Moškega so s helikopterjem nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico, vendar je med letom umrl. Voznik je poškodbam podlegel v Splošni bolnišnici Virovitica, medtem ko je 69-letna sopotnica še vedno na zdravljenju.

Novica o nesreči je šokirala ves kraj. Prijatelji in sodelavci umrlega zakonskega para še vedno ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. »Še v petek sva delala skupaj, občutek je zelo težak. To je velika izguba tako dobrega človeka in mojstra. Tudi njegova žena je bila čudovita,« je za 24sata povedal pretreseni sodelavec in prijatelj zakoncev. Spomnil se je tudi zadnjih dni, ki jih je preživel z Danijelom. »Veselil se je, da gre na neko zabavo. V soboto je bil na tej zabavi, v nedeljo pa je šel na kosilo v dom, kjer je bila zabava, vendar tja ni prišel, zgodila se je ta nesreča,« je povedal.

Zaradi tragedije je občina Gradina razglasila dan žalovanja

Za Danijelom in Marino sta ostala dva otroka. Še posebej prizadeta je občina Gradina, kjer sta bila zakonca med krajani dobro poznana in cenjena. Župan Josip Vučemilović-Jurić je poudaril, da gre za nenadomestljivo izgubo za lokalno skupnost. »Bila sta cenjena krajana. Žena je bila prej občinska svetnica, mož pa voznik. Dobra človeka. Zdaj poskušamo pomagati družini in najti mesto za pokop. Takšne tragedije se ne spomnimo. Gre za mlade ljudi,« je za 24sata povedal župan Vučemilović-Jurić.

Zaradi tragedije je občina Gradina razglasila dan žalovanja, družbena omrežja pa so preplavila sporočila slovesa in sožalja. »Prejšnji teden sva govorila o tem, da je minilo že 20 let, odkar se poznava. Obujala sva spomine na anekdote iz preteklosti, se smejala, pogovarjala ... Naj ti bo lahka zemlja, moj prijatelj,« je zapisal eden od prijateljev.

Kako uničujoče je bilo trčenje, kažejo fotografije s kraja nesreče, na katerih so vidna popolnoma uničena vozila. Med prvimi so na kraj posredovanja prispeli gasilci, ki jih je prizor močno pretresel.

»Izvozili smo s štirimi vozili in devetimi gasilci. Našli smo katastrofo. Skupaj s pripadniki Javne gasilske enote Virovitica smo začeli reševati osebe iz vozil, pri čemer smo morali avtomobil rezati. Takšna posredovanja so psihološko izjemno težka. To je delo, na katerega prideš pripravljen, vendar vedno pusti posledice. V takšnih trenutkih moraš dati več kot sto odstotkov moči,« je povedal Igor Gotal iz Prostovoljnega gasilskega društva Suhopolje.

Da gre za cesto, na kateri se nesreče dogajajo razmeroma pogosto, je potrdil tudi poveljnik Javne gasilske enote Virovitica Robert Teskera. »Tam pogosto posredujemo zaradi prometnih nesreč. V povprečju imamo na tem odseku od dve do tri prometne nesreče. Glavna težava je neupoštevanje omejitve hitrosti. Cesta je ravna, ljudje se prepustijo občutku varnosti in precenijo svoje sposobnosti,« je opozoril poveljnik.

Po tragediji je hrvaška policija znova pozvala voznike k previdnosti in poudarila, da je v samo desetih dneh na hrvaških cestah življenje izgubilo sedem ljudi. Posebej so opozorili na nevarnosti prehitevanja, ki velja za eno najzahtevnejših in najbolj tveganih prometnih dejanj, poroča Večernji list.