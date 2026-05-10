Zakonca na počitnice, nato pri naših sosedih žrtev drzne prevare: »Zahteval je 600 evrov …«

Avstrijec, ki je s soprogo in psom s kamperjem potoval proti Italiji, meni, da je bil na avtocesti žrtev prevare. Kot navaja Heute, se je med prehitevanjem Forda z italijanskimi registrskimi tablicami zaslišal glasen udarec, nato pa mu je voznik z dolgimi lučmi nakazal, naj se ustavi ob cesti. »Zahteval je, naj mu sledim do odstavnega pasu,« je povedal Lukas. Ko sta se ustavila, ga je drugi voznik obtožil, da je s kamperjem poškodoval vzvratno ogledalo njegovega avtomobila. Lukas je na svojem vozilu opazil črn madež, medtem ko je bilo ogledalo videti razrahljano.

Situacija je hitro postala napeta

»Trdil je, da sem zadel njegovo vzvratno ogledalo, in zahteval 600 evrov,« je povedal Avstrijec, ki je predlagal, da morebitno škodo poravnajo prek zavarovanja, a voznik Forda tega ni hotel sprejeti.

»Govoril je, da je to med Avstrijo in Italijo preveč zapleteno,« je dejal Lukas. Na koncu sta se dogovorila, da plača 50 evrov namesto prvotnih 600.

Trik z ogledalom

Šele pozneje je posumil, da je morda postal žrtev »trika z ogledalom«, znane prevare na avtocestah. Goljufi namreč pogosto vržejo predmet v avtomobil, da bi voznik pomislil, da je prišlo do trčenja, nato pa trdijo, da je poškodovano vzvratno ogledalo ali kateri drug del vozila. Da bi bila zgodba še bolj prepričljiva, včasih na svojem vozilu celo namenoma naredijo prasko. Nato od voznika zahtevajo nekaj sto evrov in ga silijo, naj plača takoj, brez vključitve policije ali zavarovalnice.

Avstrijski avtoklub voznike ob tem opozarja na previdnost. »Če ste prepričani, da ni prišlo do nesreče, se ne ustavite takoj. V primeru dvoma se odpeljite do bencinske črpalke ali druge varne lokacije,« svetujejo. Voznikom priporočajo, naj ne plačajo zahtevanega zneska, temveč vztrajajo pri prihodu policije.