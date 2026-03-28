Zakonski par zgorel v ognjenih zubljih, sosed in pes rešila sina: »Strašno sem žalosten« (FOTO)

Strašna tragedija se je zgodila pri Samoborju na Hrvaškem. Starša sta spala v zgornjem nadstropju, sin pa v pritličju. »Moj brat je zgorel, videl sem njegovo telo, ne morem si opomoči. Nazadnje sva se videla pred dvema dnevoma, ko je prišel k meni v Zagreb. Strašno mi je,« je povedal Željko J., devet let mlajši brat pokojnega 82-letnika, ki je v petek okoli 22. ure skupaj z ženo (80) umrl v požaru hiše v Pavučnjaku pri Samoborju. V hiši je bil, a v pritličju, tudi njun sin (58), ki se je, kot pravi Željko, uspel rešiti, saj je sosed videl dim in je s svojim psom, ki je ušel, prišel do hiše in ga zbudil.

»Moj nečak je stekel iz hiše, in ker je tudi on spal, ga je ogenj vseeno nekoliko poškodoval, tako da je noč preživel v bolnišnici. Bil je v pritličju, kjer ni bilo ogrevanja, zato je gorelo počasneje, medtem ko sta brat in snaha že spala v zgornjem nadstropju. Gasilci sta ju našli na tleh, vse je že zgorelo. Moj brat je bil velik človek, strašno sem žalosten. Bil je gradbeni inženir, snaha pa kemijska inženirka, in v tej hiši sta uživala v pokoju,« pravi Željko in dodaja, da je prav on pomagal bratu pri urejanju hiše in bazena na dvorišču. Snaha pa je izjemno skrbela za vrt, hiša pa je bila kot iz pravljice.

»Verjamem, da je kamin povzročil požar, ker je močno pihal veter. Z njima je poginil tudi njihov majhen psiček, medtem ko je veliki pobegnil. Vse to je strašno boleče,« pravi Željko. Prvi sosed pokojnih je bil njun najboljši prijatelj. »Bilo je veliko neurje in zadnje, kar sem mu rekel, je bilo, naj se umiri, da bo elektrika prišla in da bo vse v redu,« pravi vidno pretresen sosed in družinski prijatelj. Požar so pogasili gasilci, preiskava je še v teku, da bi se ugotovil vzrok požara, poroča 24sata.hr.

