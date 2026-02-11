Na dan prihajajo podrobnosti o tragediji, ki je pretresla Srbijo. Dragan Pavlović (1994) in Marko Glišić (1992), oba z območja Loznice v Srbiji, sta umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom iz generatorja v počitniški hišici.

Po navedbah domačinov sta včeraj ptrenavljala počitniško hišico v Banji Koviljači na bregu Drine, vendar jima načrtovanih del ni uspelo dokončati, zato sta se odločila, da bosta v objektu prenočila. A danes zjutraj so našli njuni trupli, na kraj tragedije pa so takoj prišli policisti in druge pristojne službe.

Preiskava bo razkrila okoliščine dogodka

Sumijo, da je do tragedije prišlo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom iz agregata, ki je bil vključen čez noč, ob tem navaja Nova.rs.

Družbena omrežja so preplavile ganljive objave njunih prijateljev in znancev, ki poudarjajo,da sta bila pridna in poštena.

»Poznal sem oba. Poštena fanta. Pridna. Marko je zelo ljubil Drino in ribolov. Dragan je imel vedno rad šalo. Počivajta v miru, moja draga prijatelja.«