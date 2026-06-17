Žalost do neba! Fantek (8) se je v torek popoldan utopil v bazenu med uro plavanja, reševalci tik ob njem

Iz Francije poročajo o strašni nesreči. Tako se je deček (8) utopil med uro plavanja v bazenu osnovne šole v kraju Conches-en-Ouche, je v sredo sporočil župan Jérôme Paco. ​»Strti smo,« je zapisal župan v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih. Po navedbah ICI Normandie se je tragični dogodek zgodil v torek med 14. in 16. uro.

Okoliščine tragedije niso razjasnjene

Nesrečni otrok je bil na uri plavanja, ki jo je nadzorovalo več reševalcev iz vode, a okoliščine tragedije še vedno niso razjasnjene.

»Treba je razumeti, kaj se je zgodilo, vendar moramo vsi ostati mirni in se vzdržati vseh mogočih komentarjev,« je zapisal župan ter se obenem zahvalil gasilcem in reševalcem, ki so skušali rešiti otrokovo življenje.

Zdravnik je dečka razglasil za mrtvega, policija pa je začela preiskavo.

»Izguba otroka je vedno tragedija. V šoku smo,« pa je za ICI Normandie povedala Françoise Moncada, direktorica Nacionalne službe za izobraževanje, potem ko je obiskala šolo in se srečala z učitelji.

V šoli, ki jo je obiskoval mali deček so že ustanovili skupino za psihološko podporo. »Skupina za psihološko podporo bo s svojim delom nadaljevala v četrtek in petek s tremi otroškimi psihologi in strokovnjakom za delo z odraslimi,« tako poroča ICI Normandie.

»Moramo ohraniti dostojanstvo, to zahtevata bolečina in žalost,« je sklenil župan, ki je izrekel sožalje staršem in družini tragično preminulega dečka.