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INCIDENT, KI PRETRESA REGIJO

Žalost do neba: po tragični smrti Kristiana Josipa, njegova zaročenka izgubila še otroka

Niso ubili le njega, ampak tudi otroka, pravi užaloščena družina pokojnega 32-letnika.
Kristianova zaročenka je bila noseča. FOTO: Instagram
Kristianova zaročenka je bila noseča. FOTO: Instagram
B. K. P.
 10. 11. 2026 | 19:41
0:18
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Družina Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v Zagrebu, zaradi njegove smrti pa je bil štirim zdravstvenim tehnikom odrejen pripor, saj jih sumijo umora, je z mediji delila srce parajočo vest. Za Jutarnji list so razkrili, da je 32-letni Kristian Josip z zaročenko pričakoval otroka, zaradi vsega, kar je morala preživeti in še preživlja, pa je otroka izgubila. »Niso ubili le njega, ampak tudi otroka, ki ga je zaročenka izgubila pred nekaj dnevi,« so Kristianovi bližnji povedali za omenjeni časnik.

Kristian je, kot pišejo hrvaški mediji, v bolnišnico prispel mirno, z reševalnim vozilom, potem ko je družinski član poklical pomoč, ker je Kristian doživljal strahove, ki so zahtevali pogovor s strokovnjakom. Ko sta prispeli reševalna služba in policija, je sodeloval, ni bil agresiven, vendar ob prihodu v bolnišnico ni bil prav miren, saj se je spomnil dogodka izpred sedmih let, ko je v podobni situaciji poiskal pomoč v Domu osnovnega zdravstvenega varstva, piše Slobodna Dalmacija

Ob tokratnem obisku je bil prav tako deležen nasilja. Na pretresljivem posnetku, ki je zaokrožil po medijih, je videti, da je pacient privezan na posteljo, medtem ko ga več oseb drži in kleči na njem. Na glavo so mu položili blazino in jo pritiskali nanjo, obenem pa so ga udarjali s pestmi in komolci. Po približno osmih minutah nasilja so mu blazino odstranili z glave. Zdravstveni tehniki so nato preverili njegov srčni utrip, zavladala je panika in začeli so ga oživljati.

Bolnišnica pa njegove družine o Kristianovi smrti ni obvestila takoj. 21. oktobra okoli 22.40 so novico predali njegovi zaročenki, ona je nato v šoku o smrti mladeniča obvestila svoje bližnje, ti pa nato še Kristijanove.

Na šokantno dogajanje v bolnišnici se je odzvalo tudi hrvaško ministrstvo za zdravstvo in družini pokojnega izrazilo globoko sožalje. Ob posnetku iz bolnišnice je ministrstvo izrazilo zgroženost in resno zaskrbljenost. »Prizori brutalnega ravnanja s privezanim in nemočnim pacientom pomenijo nedopustno kršitev temeljnih načel človečnosti, dostojanstva, medicinske etike in strokovnosti,« so sporočili z ministrstva, dogodek pa je obsodil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je dejal, da gre za umor. 

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