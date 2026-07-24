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TRAGEDIJA

Žalost do neba! Deklico (4) ubil električni udar, najprej se je zaslišal obupani krik starejše sestre

V trenutku nesreče je bila deklica verjetno bosa.
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
M. U.
 24. 7. 2026 | 10:01
 24. 7. 2026 | 11:41
2:18
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Štiriletna deklica je umrla zaradi posledic električnega udara v družinski hiši v kraju Motta de' Conti v italijanski pokrajini Vercelli. V usodnem trenutku je bila pri starih starših, ki so se pred nekaj mesec priselili iz BiH.

Po informacijah, ki jih je policija objavila včeraj, se je tragedija zgodila v nedeljo, ko je deklica skupaj z brati in sestrami bivala v hiši starih staršev, brez navzočnosti staršev.

Krive nezaščitene žice?

Domnevajo, da je poskušala prižgati luč v enem izmed prostorov, ko jo je stresel električni udar, najverjetneje zaradi nezaščitenih električnih žic. Z obdukcijo so ji ugotovili poškodbe na prstu, značilne za električni udar, v trenutku nesreče je bila deklica verjetno bosa.

Kljub nujnemu prevozu v bolnišnico v Casale Monferratu in prizadevanjem zdravnikov deklice ni bilo mogoče rešiti. Medtem se v hiši nadaljuje preiskava, ki jo je odredilo državno tožilstvo, da bi ugotovili, v kakšnem stanju je bila električna napeljava. Del hiše je bil začasno zapečaten zaradi preiskave, piše Leggo.it.

Sosedi: Pozdravljali smo se, a nič več

»O družini ne vemo veliko, priselili so se pred le tremi meseci. Razmere so bile mirne, pozdravljali smo se, a nič več. Vsak je gledal svoje,« so povedali sosedi.

Najprej se je zaslišal obupani krik njene starejše sestre. Nato je sledila tekma s časom.

 Županja Motta de' Contija je v imenu vseh prebivalcev izrazila sožalje.

»Takoj ko smo izvedeli za tragedijo, smo se nemudoma angažirali, da bi bili ob družini in storili vse, kar je potrebno za ugotovitev okoliščin tega dogodka. Življenje, ki se je šele začelo, je bilo prekinjeno prezgodaj in za seboj je pustilo neizmerno bolečino ter praznino, ki je nobene besede ne morejo zapolniti. V teh trenutkih neizmernega trpljenja je vsa skupnost združena v sočutju, bližini in tihi solidarnosti z družino ter deli njihovo bolečino,« je sporočila.

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