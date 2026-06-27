Žalost v Venezueli: v potresu umrl komaj 18-letni nogometni reprezentant (FOTO)

Yimvert​ Berroterán je bil eden globalno najbolj obetavnih mladih venezuelskih nogometašev. Kot vezist je zastopal državo na južnoameriškem prvenstvu do 17 let in svetovnem prvenstvu iste starostne kategorije, pred kratkim pa je nastopil tudi na prestižnem turnirju v Toulonu z reprezentanco do 23 let. Na klubski ravni je igral za UCV FC, kjer je že zbiral minute v članski konkurenci, bil pa je tudi v kadru za skupinski del Copa Libertadores, čeprav debija še ni dočakal.

Po navedbah tujih medijev je bil mladi nogometaš v času potresa skupaj s svojim dekletom Valentino Sandoval. Ko se je večstanovanjska stavba porušila, sta oba ostala ujeta pod ruševinami. Reševalne ekipe so do njiju uspele priti šele po skoraj 48 urah, vendar zanju ni bilo več pomoči. Ob njegovi smrti se je oglasila Venezuelska nogometna zveza, ki je na družbenih omrežjih objavila ganljivo sporočilo: »Tvoja svetloba bo še naprej živela v vsakem srcu reprezentance Vinotinto.«

Berroterán ni edina žrtev med nogometaši. Venezuelska nogometna zveza je potrdila tudi smrt 14-letnega Víctorja Palaciosa iz kluba Sport San Agustín, igralca mlajših selekcij Caracas FC Razana Sijaa ter nogometašice Yordelis Pereire iz akademije Puerto Cabello. Kar nekaj športnikov je še vedno pogrešanih. Potres je prizadel tudi branilca Héctorja Bella, ki je v tragediji izgubil življenjsko partnerico. Ta je po poročanju medijev umrla med tem, ko je s svojim telesom zaščitila njuno enoletno hčerko. Deklica je nesrečo preživela.

Venezuelo sta 24. junija stresla dva zelo močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Najhuje je bilo prizadeto območje La Guaire, kjer se je zrušilo več sto stavb. Število žrtev še narašča, reševalci pa nadaljujejo iskanje pogrešanih.