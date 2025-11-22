Zapornik zabodel tri paznike, eden je le za las ušel smrti

V angleškem zaporu HMP Isle of Wight je 20. novembra prišlo do brutalnega napada, v katerem naj bi zapornik zabodel tri paznike. Dogodek se je zgodil v bolnišnični enoti ustanove, dva izmed poškodovanih paznikov pa so morali zaradi resnosti poškodb nujno prepeljati v bolnišnico, poročajo britanski mediji. Napadalec naj bi uporabil improvizirano rezilo, tako imenovani »shiv«. Po navedbah lokalnih medijev je 32-letni paznik utrpel poškodbe obraza, 28-letni pa rane na desni roki. Tretji član osebja naj bi utrpel lažje poškodbe, zaradi katerih ni potreboval bolnišničnega zdravljenja.

Enega izmed paznikov je rešila gola sreča, saj naj bi rezilo le za las zgrešilo arterijo na vratu. Iz bolnišnice so danes potrdili, da so oba huje poškodovana že odpustili v domačo oskrbo. Kljub resnosti napada policija doslej ni izvedla nobene aretacije, medtem ko na britanskem ministrstvu za pravosodje ostro obsojajo dejanje. »Napadi na naše osebje so strahopetni in nesprejemljivi, zato si prizadevamo za najstrožje možne kazni,« so poudarili v izjavi za medije in dodali, da dogodka trenutno ne bodo dodatno komentirali.

Gre za najnovejši primer vse pogostejšega nasilja nad pazniki v britanskih zaporih. Maja letos so v zaporu HMP Long Lartin zabodli paznika, v istem mesecu pa je morilec iz Southporta Axel Rudakubana v zaporu HMP Belmarsh stražarja polil z vrelo vodo. Aprila so bili v HMP Frankland v grozljivem napadu z vročim oljem in improviziranim orožjem poškodovani štirje pazniki, napadalca pa so nato premestili v strogo varovani Belmarsh.

