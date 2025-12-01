Zapornika izvedla naravnost filmski pobeg! Prežagala rešetke in ušla po rjuhah

Prežagane rešetke in rjuhe, po katerih se zaporniki izpustijo iz celice na svobodo, so običajni filmski prizori, a prav ta manever sta pred kratkim izvedla francoska zapornika. V noči na četrtek sta z ročnima žagama prežagala kovinske rešetke, nato pa iz rjuh izdelala improvizirano vrv, po kateri sta se spustila skozi okno celice in izginila v noč. Pazniki so šele proti jutru opazili, da ju ni več v celici.

A čas na svobodi za enega ni dolgo trajal: policisti so 32-letnika, ki je prestajal kazen zaradi nasilja v družini, našli v vasi Bay, 70 km od Dijona, kjer je v lokalni gostilni brezskrbno pil kavo. Kot poroča AFP, se ni upiral prijetju in so ga brez zapletov vrnili v pripor. Drugi pobegli zapornik, 19-letnik, ki je bil v priporu pred obravnavo zaradi obtožb poskusa umora, povezanega s preprodajo drog, je še vedno na begu. »Iskalna akcija poteka na širšem območju okoli Dijona, v njej pa sodeluje približno sto policistov,« je sporočil tožilec Olivier Caracotch.

311 ljudi je zaprtih v zaporu za 180 oseb.

A kako sta zapornika, ki oba veljata za nevarna, sploh prišla do žag, s pomočjo katerih jima je uspelo pobegniti? Kot je pojasnil sindikalni predstavnik paznikov Ahmed Said, naj bi jih v zapor dobila s pomočjo letalnikov, dronov. Nedolgo tega so v Franciji obsodili moškega, ki je na ta način tihotapil prepovedane predmete prav v zapor, iz katerega sta moška po filmsko pobegnila. Zapor v Dijonu je precej star, zgrajen je bil leta 1853 in je v precej slabem stanju, za nameček pa še prenatrpan. V celici, iz katere sta pobegnila moška, so spali trije zaporniki, dva na pogradu, eden pa kar na tleh, je povedal ujeti pobegli arestant. Zapor je predviden za 180 oseb, vendar je v njem zaprtih 311 ljudi.