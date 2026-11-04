Zaradi 17 evrov vdrla v stanovanje 90-letnice, jo mučila in prisilila, da je klečala

V Srbiji, natančneje v beograjskem naselju Banovo brdo, sta dva neznanca ponoči vdrla v stanovanje 90-letne ženske, jo brutalno maltretirala in medtem preiskovala njeno stanovanje. Prava drama se je odvila v noči z nedelje na ponedeljek. Starka, ki sicer živi sama, je zaslišala zvonec. Ni slutila, kaj jo čaka, zato je odprla vrata. V stanovanje sta takoj vdrla neznana moška, začela vpiti in od nje zahtevati denar.

Sledilo je pravo nasilje. Napadalca sta žensko grobo prijemala za glavo in telo ter jo močno stiskala. V nekem trenutku sta jo celo prisilila, da je pokleknila ob postelji, medtem ko sta premetavala stvari po sobah. Po preiskovanju stanovanja sta našla le približno 17 evrov. Vzela sta denar in pobegnila neznano kam.

Po pomoč poklicala vnuka

Prestrašena in poškodovana 90-letnica je imela vidne poškodbe in podplutbe na glavi ter zapestjih. Kljub pretresu ji je uspelo poklicati vnuka, ki živi zunaj Beograda. Ko je ta prispel in babico našel v grozljivem stanju, je nemudoma obvestil policijo.

Policisti so kmalu prispeli na kraj dogodka in začeli intenzivno iskati oba nasilneža, ki sta brez usmiljenja napadla nemočno žensko zaradi vsega skupaj približno 17 evrov. O dogodku so obvestili Drugo osnovno javno tožilstvo v Beogradu, poroča Mondo.