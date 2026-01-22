  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SODNI EPILOG

Zaradi cerkve je ubil premierja

Japonec Tecuja Jamagami je julija 2022 ustrelil Šinza Abeja. Sodišče ga je zdaj obsodilo na dosmrtni zapor,
Sojenje Tecuju Jamagamiju se je končalo tri leta in pol po atentatu. FOTO: Kyodo Via Reuters
Sojenje Tecuju Jamagamiju se je končalo tri leta in pol po atentatu. FOTO: Kyodo Via Reuters
L. K.
 22. 1. 2026 | 05:22
A+A-

Sodišče na Japonskem je napadalca, ki je julija 2022 streljal na nekdanjega japonskega premierja Šinza Abeja, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici, spoznalo za krivega umora in ga obsodilo na dosmrtni zapor. Sodnik Šiniči Tanaka je ob izreku kazni na sodišču v mestu Nara dejal, da je 45-letni Tecuja Jamagami hotel ubiti Abeja. Dejstvo, da ga je ustrelil od zadaj in ko je žrtev to najmanj pričakovala, kaže na podlo in izredno zlonamerno naravo dejanja, je še poudaril.

Mislil je, da bi z umorom tako vplivne osebe pritegnil pozornost javnosti in spodbudil kritiko delovanja Cerkve za združitev.

Jamagami je nekdanjega premierja ustrelil julija 2022 na predvolilnem shodu v Nari. Ko se je oktobra lani začelo sojenje, je Jamagami priznal umor, a hkrati zavrnil krivdo za nekatere druge obtožbe. Poleg umora je bil namreč obtožen tudi kršitve zakona o nadzoru strelnega orožja, ker je Abeja pokončal z doma narejenim orožjem. Po navedbah tožilstva je Jamagami nekdanjega premierja ustrelil zaradi politikovih povezav s Cerkvijo za združitev. Tej je namreč atentatorjeva mama donirala večje vsote denarja, zaradi česar se je družina znašla v finančnih težavah.

Abe je v preteklosti govoril na dogodkih, ki so jih organizirali člani omenjene cerkve, Jamagami pa je »mislil, da bi z umorom tako vplivne osebe pritegnil pozornost javnosti in spodbudil kritiko delovanja Cerkve za združitev«, je še sporočilo tožilstvo. Cerkev za združitev je verska sekta, ki jo je leta 1954 ustanovil Južnokorejec San Myung Mun. Preiskave cerkve po atentatu so privedle do vrste razkritij o tesnih povezavah med cerkvijo in številnimi člani Liberalno-demokratske stranke (LDP), kar je privedlo tudi do odstopov več ministrov. Sodišče v Tokiu je marca lani cerkvi odvzelo status verske organizacije.

Več iz teme

Šinzo Abeumorsodiščeatentat
ZADNJE NOVICE
08:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Znani gostinec Jože Potrbin krivo pričal?!

Prepričan je, da ga je okradel Romun, a po umiku obtožnice se je sam znašel na sodišču.
Aleksander Brudar22. 1. 2026 | 08:31
08:28
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šutarjev zakon v praksi: več pooblastil, a tudi nevarna luknja pri tatvinah

Policija je ob tem poudarila, da se obravnava nasilja v družini zaradi zakona ni spremenila, posebnost bi bila lahko le, če je prisotno orožje.
22. 1. 2026 | 08:28
08:17
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To ni navadna solata: zakaj Skandinavci pozimi prisegajo na toplo zelje

Tako pripravljena topla solata naše telo poboža odznotraj.
Kaja Berlot22. 1. 2026 | 08:17
08:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT IN KLEPET

Pridite popoldan v narodni muzej, igrali bodo na drumlice

Narodni muzej Slovenije vabi na prav poseben dogodek.
22. 1. 2026 | 08:13
07:50
Bulvar  |  Tuji trači
UČI JU DISPCIPLINE

Zlatan Ibrahimović sinova takole postavil na trdna tla

Ne smeta na zasebno letalo.
22. 1. 2026 | 07:50
07:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKOZI RDEČO LUČ

Pravi kriminal! Posnetek iz prestolnice šokiral, vsi se sprašujejo, kje je policija (VIDEO)

Poglejte hudo kršitev prometnih predpisov.
22. 1. 2026 | 07:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki