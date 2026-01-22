Zaradi cerkve je ubil premierja

Sodišče na Japonskem je napadalca, ki je julija 2022 streljal na nekdanjega japonskega premierja Šinza Abeja, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici, spoznalo za krivega umora in ga obsodilo na dosmrtni zapor. Sodnik Šiniči Tanaka je ob izreku kazni na sodišču v mestu Nara dejal, da je 45-letni Tecuja Jamagami hotel ubiti Abeja. Dejstvo, da ga je ustrelil od zadaj in ko je žrtev to najmanj pričakovala, kaže na podlo in izredno zlonamerno naravo dejanja, je še poudaril.

Mislil je, da bi z umorom tako vplivne osebe pritegnil pozornost javnosti in spodbudil kritiko delovanja Cerkve za združitev.

Jamagami je nekdanjega premierja ustrelil julija 2022 na predvolilnem shodu v Nari. Ko se je oktobra lani začelo sojenje, je Jamagami priznal umor, a hkrati zavrnil krivdo za nekatere druge obtožbe. Poleg umora je bil namreč obtožen tudi kršitve zakona o nadzoru strelnega orožja, ker je Abeja pokončal z doma narejenim orožjem. Po navedbah tožilstva je Jamagami nekdanjega premierja ustrelil zaradi politikovih povezav s Cerkvijo za združitev. Tej je namreč atentatorjeva mama donirala večje vsote denarja, zaradi česar se je družina znašla v finančnih težavah.

Abe je v preteklosti govoril na dogodkih, ki so jih organizirali člani omenjene cerkve, Jamagami pa je »mislil, da bi z umorom tako vplivne osebe pritegnil pozornost javnosti in spodbudil kritiko delovanja Cerkve za združitev«, je še sporočilo tožilstvo. Cerkev za združitev je verska sekta, ki jo je leta 1954 ustanovil Južnokorejec San Myung Mun. Preiskave cerkve po atentatu so privedle do vrste razkritij o tesnih povezavah med cerkvijo in številnimi člani Liberalno-demokratske stranke (LDP), kar je privedlo tudi do odstopov več ministrov. Sodišče v Tokiu je marca lani cerkvi odvzelo status verske organizacije.