RIVALSTVO IN NAPAČNA ODLOČITEV

Zaradi denarja pozabili na varnost, umrlo je osem ljudi (FOTO)

Maja 1996 se je pod vrhom najvišje gore sveta odvijala ena najbolj znanih tragedij v Himalaji. Po napačnih odločitvah in rivalstvu med komercialnimi odpravami je umrlo osem ljudi.
Pred 30 leti se je zgodila največja tragedija na Everestu. FOTO: Reuters

V snežnem viharju je omagal tudi Scott Fischer, lastnik agencije Mountain Madness. FOTO: Mountain Madness

Rob Hall je vodil agencijo Adventure Consultants. FOTO: Adventure Consultants

Člani odprave Roba Halla FOTO: Adventure Consultants

T. H.
 17. 5. 2026 | 08:08
 17. 5. 2026 | 08:30
Pred 30 leti je najvišja gora sveta Mount Everest postala prizorišče tragedije, ki je za vedno spremenila odnos do osvajanja strehe sveta. V snežnem viharju visoko v tako imenovani coni smrti je umrlo osem ljudi. Med njimi sta bila tudi dva najbolj znana vodnika tistega časa – Novozelandec Rob Hall in Američan Scott Fischer.

Spomladi 1996 je bila pod Everestom izjemna gneča. Komercialne odprave so postajale vse bolj priljubljene, bogati klienti pa so bili pripravljeni plačati desetine tisočev dolarjev za priložnost, da stopijo na streho sveta. Hall je vodil odpravo Adventure Consultants, Fischer pa Mountain Madness. Oba sta veljala za himalajska stara mačka in bila sta konkurenta. Uspešnost njunih podjetij je bila odvisna od števila strank, ki sta jih uspešno spravila na vrh. Prav ta pritisk, da morajo stranke doseči vrh za vsako ceno, je bil usoden.

Desetega maja sta obe odpravi skupaj krenili proti vrhu. Vreme se je zdelo dovolj stabilno, čeprav so se že pojavila opozorila o bližajočem se poslabšanju. Nad 8000 metri so se začele težave: gneča, počasno napredovanje in zamude. Dodatno težavo so povzročile slabo pripravljene fiksne vrvi, nekateri so med sestopom ostali brez kisika, kar je povzročilo izčrpanost in zmedenost. Vodji odprav nista dosledno upoštevala dogovorjene ure za obrat, zato so številni dosegli vrh prepozno za varen sestop.

Nenaden silovit vihar z orkanskim vetrom

Nato jih je, še vedno v coni smrti nad 8000 metri, zajel nenaden silovit vihar z orkanskim vetrom in temperaturami okoli minus 30 stopinj Celzija, vidljivosti ni bilo več. Izkušeni vodniki, izčrpani klienti in šerpe so tavali visoko nad Južnim sedlom in osem jih je za vedno ostalo tam.

Zgodbo je v kontroverzni knjigi Izginuli (Into Thin Air) opisal novinar Jon Krakauer, ki se je tudi sam udeležil odprave, leta 2015 pa je bil posnet odmeven celovečerni film z naslovom Everest. Tragedija iz maja 1996 je sprožila številne razprave o komercializaciji vzponov in o izginuli gorniški etiki.

