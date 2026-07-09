Zaradi napada psa umrla štiriletna deklica

V mestu Drosa v vzhodni Nemčiji je v sredo, potem ko jo je med igro ugriznil družinski pes, umrla štiriletna deklica, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočila tamkajšnja policija. Ljudje, ki so bili prisotni na kraju dogodka, so psa sicer poskušali odtrgati od deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je umrla še pred prihodom zdravniške ekipe.

Po napadu, ki se je zgodil v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, je bila proti 32-letni materi in 30-letnemu družinskemu prijatelju sprožena preiskava zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je sporočila policija. Po navedbah policije mati umrle deklice prejema psihološko pomoč. Pristojne službe so psa pasme ameriški staffordshirski terier, bolj splošno znane kot pitbul terier, odpeljale v zavetišče.