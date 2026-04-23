VAL GROŽENJ

Zaradi novih groženj z bombami na Hrvaškem evakuirali učence in zaposlene: intervencija poteka v Puli in Šibeniku

Več šol je prejelo elektronska sporočila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, policija pa preverja objekte.
Hrvaška policija. FOTO: David Jerkovic/Pixsell
K. G.
 23. 4. 2026 | 09:47
A+A-

Po nedavnih grožnjah z bombami na Hrvaškem so danes zjutraj o podobnih primerih poročali tudi iz Pule in Šibenika. Zaradi elektronskih sporočil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so iz več šol preventivno evakuirali učence in zaposlene.

Kot so sporočili pristojni, je več deset šol v Istrski županiji prejelo elektronska obvestila istega pošiljatelja, v katerih je bilo navedeno, da so v izobraževalnih ustanovah nameščene eksplozivne naprave. Enaka sporočila je prejela tudi policija, ki je takoj začela izvajati varnostne postopke. Policijske enote so na terenu in v sodelovanju z vodstvi šol preverjajo prostore ter ugotavljajo verodostojnost prejetih groženj. Učence in učitelje so iz stavb umaknili iz varnostnih razlogov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
O enakih grožnjah poročajo tudi iz Šibenika, kjer so bila sporočila poslana tako policiji kot več izobraževalnim ustanovam. Tudi tam so nemudoma izvedli evakuacijo in začeli preventivne preglede objektov. Preiskava poteka, policija pa za zdaj ne razkriva dodatnih informacij o pošiljatelju ali morebitnem ozadju groženj.

Gre za nadaljevanje serije podobnih incidentov v zadnjih dneh. Spomnimo, da so zaradi groženj z bombami že v začetku tedna evakuirali več šol v Zagrebu, Splitu in drugih delih države, pri čemer so se takratne grožnje izkazale za lažne. Pristojni organi poudarjajo, da vse tovrstne prijave obravnavajo z največjo resnostjo ter nadaljujejo aktivnosti za izsleditev storilcev.

