Zaradi požara pridržali mladoletnika: hoteli so na vrh stolpnice, nato je nekdo začel kuriti karton

Po grozljivem požaru, ki je povsem uničil zagrebško stolpnico, kjer je deloval časnik Vjesnik, so policisti aretirali »mladoletno osebo«, so sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Po neuradnih informacijah, ki so jih pridobili novinarji Jutarnjega lista, se je policiji oglasila mladoletna oseba, ki je povedala, da je bila tistega večera, ko je v ikonični stavbi izbruhnil požar, s skupino mladih v stolpnici. Želeli so se povzpeti na vrh stolpnice, a so v zgornjih nadstropjih naleteli na zaklenjena vrata in niso mogli naprej.

V nekem trenutku je eden od mladcev začel kuriti kartonske škatle, ogenj pa se je hitro razširil in na koncu zajel večji del nebotičnika, ki ga je požar povsem uničil, nekateri strokovnjaki menijo celo, da ga bo treba porušiti.

Mladostniki, vsi so stari okrog 16 in 17 let, so nato, kot je po poročanju omenjenega časnika mladoletnik povedal policiji, vsi zbežali iz stavbe in se razbežali. Vsi naj bi živeli v bližini stolpnice.

Po družabnih omrežjih je medtem zaokrožil posnetek, na katerem je mogoče videti neobičajne luči, kot bi po prostorih hodili ljudje, opremljeni z baterijskimi svetilkami, na samem vrhu stavbe pa jasno videti ogenj.

»V trenutku, ko smo izvedeli za požar v poslovni stavbi Vjesnika, je policija zavarovala kraj dogodka, sprejela ukrepe za varnost državljanov in začela kriminalistično preiskavo. Potrjujemo, da je bilo v preiskavo doslej vključenih več mlajših oseb, od katerih je bila eni odvzeta prostost, in zoper njo poteka kriminalistična preiskava. O vseh nadaljnjih ugotovitvah bomo javnost dodatno obvestili,« so v sporočilu za javnost navedli na zagrebški policijski upravi.