Zaradi slovenskega jezika sodniku grozili s smrtjo: »Zaradi te drže sem z desne strani prejemal resne grožnje« (FOTO)

Zavzemanje za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem očitno še vedno lahko sproži skrajno sovražne odzive. To je na lastni koži občutil tudi Manfred Herrnhofer, predsednik Deželnega sodišča v Celovcu, ki je v intervjuju za slovenski tednik Novice razkril, da je zaradi svojih prizadevanj za dvojezično sodstvo prejemal celo smrtne grožnje. Šestdesetletni sodnik, ki celovško deželno sodišče vodi od septembra 2025, je pojasnil, da so ga nasprotniki njegovih prizadevanj obtoževali »slovenizacije« pravosodja. Očitali naj bi mu, da bi moral namesto za slovensko narodno skupnost skrbeti za večinsko prebivalstvo.

Herrnhofer je v pogovoru z novinarjem Damijanom Smrečnikom poudaril, da je spodbujanje dvojezičnosti ena njegovih pomembnih nalog. Prav zaradi tega pa je postal tarča groženj, ki so po njegovih besedah prihajale z desne strani političnega prostora. »Zaradi te drže sem z desne strani prejel smrtne grožnje,« je povedal in pojasnil, da so mu očitali prizadevanja za slovenizacijo. Toda grožnje ga niso odvrnile od njegovih ciljev. Nasprotno, pravi, da mu takšni odzivi zgolj potrjujejo, da je na pravi poti.

Slovenščina bo dobila več prostora na sodiščih

Njegova prizadevanja so povezana s pomembnimi spremembami, ki bodo v avstrijskem pravosodju začele veljati 1. januarja 2027. Pravica do uporabe slovenščine na sodiščih se bo razširila z dosedanjih 11 na 27 občin. V Celovcu in Velikovcu bodo vzpostavili dvojezična kompetenčna centra, kjer bodo slovensko govorečim prebivalcem na voljo informacije o sodnih postopkih, pravnih zadevah in vlaganju tožb. Herrnhofer si prizadeva tudi, da bi slovenščina postala bolj vidna. Zato želi na pročeljih sodišč v Celovcu in Velikovcu namestiti dvojezične napise, slovenske oznake pa bodo predvidoma dobili tudi notranji prostori.

Toda spremembe imajo svoje omejitve. Obravnave v slovenščini bodo po novi ureditvi še naprej potekale predvsem v Pliberku in Borovljah, čeprav bodo nova dvojezična centra vzpostavili v Celovcu in Velikovcu. Predsednik sodišča meni, da takšna ureditev ni idealna, a poudarja, da mora sodstvo spoštovati politične odločitve in veljavno zakonodajo.

Sodnikov, ki govorijo slovensko, primanjkuje

Dodatna težava je pomanjkanje sodnikov, ki obvladajo oba jezika. Trenutno iščejo dva nova sodnika, pri čemer je znanje slovenščine zaželeno, ne pa obvezno. Če bosta kandidata enako strokovno usposobljena, bo imel prednost tisti, ki govori slovensko. Herrnhofer pojasnjuje, da je slovensko govoreče pravnike težko pritegniti v sodniški poklic. Številni mladi s Koroške odhajajo na študij v Gradec ali na Dunaj, mnogi pa se po končanem izobraževanju ne vrnejo.

Pomanjkanje kadra je sicer pereče tudi širše. Na Deželnem sodišču v Celovcu bi potrebovali še tri sodnike, na enajstih okrajnih sodiščih pa dodatnih enajst. Obremenjenost zaposlenih znaša približno 120 odstotkov, na manjših dvojezičnih sodiščih pa dosega celo od 140 do 160 odstotkov.

Herrnhoferjeva naklonjenost slovenskemu jeziku ni nekaj novega. Že leta 2015 je na deželnem sodišču organiziral prvi tečaj slovenščine, da bi med zaposlenimi spodbudil poznavanje jezika slovenske narodne skupnosti. Slovenščine se uči tudi sam, novembra pa namerava znova obiskovati tečaj. S slovensko manjšino ga po njegovih besedah povezujejo tudi številna dolgoletna prijateljstva.

Prepričan je, da demokracija in pravna država ne moreta ustrezno delovati brez varovanja pravic manjšin. Zato želi kljub nasprotovanju nadaljevati prizadevanja, da bi Slovenci na avstrijskem Koroškem lahko pred sodišči uveljavljali svoje jezikovne pravice.