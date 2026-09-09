Zaradi ukradenih pnevmatik ustrelili tri srferje: za trojni umor zdaj sodijo v Mehiki

V Ensenadi v mehiški zvezni državi Baja California (Kalifornijski polotok), ki leži le okoli 110 kilometrov južno od meje z ZDA (San Diego), poteka sojenje za umor avstralskih bratov Jaka in Calluma Robinsona ter njunega ameriškega prijatelja Jacka Carterja Rhoada. Zgodilo se konec aprila 2024, ko je trojica izginila med srfanjem. Njihova trupla so našli 3. maja istega leta v vodnjaku pri kraju Punta San José. Vsi so imeli strelne rane na glavah. Po prepričanju tožilstva so napadalci srferje presenetili in jih ustrelili v nedeljo, 28. aprila, potem ko so jih hoteli oropati.

Začelo naj bi se že en dan prej okoli 18. ure, ko naj bi Jesús Gerardo García oziroma El Kekas v družbi tedanje partnerice Ari Gisell in še nekaterih drugih posameznikov prispel do plaže in tam opazil Avstralca in Američana. V oči so jim padli tudi zaradi vozila, s katerim so se pripeljali. Če ne drugega, so jim menda želeli ukrasti pnevmatike. El Kekas naj bi se nato z drugimi moškimi, med njimi Ángelom Jesúsom in Irineom Franciscom, vrnil proti kampu. Okoli 23. ure pa naj bi se nato zgodil trojni umor.

Debra in Martin Robinson, mama in oče umorjenih bratov FOTO: Guillermo Arias/Afp

Gisellova je bila lani prva oseba, ki je bila obsojena na 20 let zapora zaradi svoje vloge pri načrtovanju ropa turistov, ki je nato prerasel v trojni umor. Tožilstvo izključuje možnost, da bi šlo za načrtovan umor, saj naj bi napadalci želeli ukrasti vozilo turistov oziroma pnevmatike s tega. A ko so jih turisti zalotili pri ropu, so streljali nanje in ubili vse tri. Skratka, menda ni šlo za kartelni obračun. »Želiva, da moški, obtoženi umora naših sinov, na lastne oči vidijo človeške posledice tega, kar se je zgodilo,« sta na začetku sojenja poudarila Martin in Debra Robinson. »Callum in Jake nista bila zgolj žrtvi v dosjeju, bila sta najina sinova, ki so ju globoko ljubili njuna družina in prijatelji, z življenjem, sanjami in prihodnostjo, ki so jim bili brutalno odvzeti.«