Zaradi umora Slovenca paru v Srbiji preti dosmrtna ječa

SOJENJE

Po spremembi v senatu še ni bilo sodbe srbski policistki in njenemu partnerju. Po sporu je Slovenec omahnil pod streli, truplo sta zakopala.

Z zaslišanjem zadnjih prič bi se 23. aprila moral končati proces proti odpuščeni somborski policistki Kristini K. in njenemu nekdanjemu partnerju v zasebnem življenju Predragu B. Obtožena sta tako imenovanega težkega umora Slovenca Tomaža Kostelnika, preti pa jima najmanj deset let zapora ali celo dosmrtna ječa. In na višjem sodišču v Somborju so za ta aprilski dan napovedovali tudi zaključne besede ter razglasitev sodbe v imenu srbskega ljudstva. Vendar so se stvari malce zapletle in sojenje se je moralo začeti znova. Porotnik še preučuje spis Ravno pred zadnjim razpravnim dnem je namreč ...