Zasegli 200 milijonov mrtvega mafijca

Italijanska policija je v mednarodni operaciji v več davčnih oazah zasegla premoženje v vrednosti več kot 200 milijonov evrov. Pripadalo je pokojnemu šefu sicilijanske mafije Matteu Messini Denaru. Finančna policija je sporočila, da si je mafijec premoženje nagrabil v prometu s prepovedanimi drogami. Operacijo je potekala v Italiji in v Andori, Gibraltarju, na Kajmanskih otokih, v Luksemburgu, Švici, Libanonu, Monaku in Španiji.

61 LET je imel ob smrti 2023.

Matteo Messina Denaro je bil eden najbolj neusmiljenih šefov Cosa Nostre, obsojen na več dosmrtnih zapornih kazni zaradi umorov, med drugim zaradi sodelovanja v bombnih napadih v Firencah, Rimu in Milanu leta 1993, v katerih je umrlo 10 ljudi. Obsojen je bil tudi zaradi vpletenosti v atentat na protimafijska sodnika Giovannija Falconeja in Paola Borsellina leta 1992.

Zadnja fotografija sicilijanskega mafijca Mattea Messina Denara FOTO: Afp

Izginil je leta 1993 in bil 30 let na begu kot najbolj iskani kriminalec v Italiji. Januarja 2023 so ga aretirali pred ugledno kliniko v predmestju Palerma, kjer se je zdravil za rakom na debelem črevesu. Po aretaciji – takrat je imel 61 let – je septembra istega leta umrl v zaporu za posledicami raka. Država mu je zasegla več milijard evrov premoženja in za zapahe strpala na desetine njegovih sorodnikov in sodelavcev. Niti eden ga ni izdal. Še naprej je vodil posle, od pranja denarja, izsiljevanja, nezakonitega odlaganja odpadkov do trgovine z drogami. Dolga leta je simboliziral nemoč države, da bi dosegla vrhove združb organiziranega kriminala.