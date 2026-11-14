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OROŽJE

Zasegli pet ton droge in 60 milijonov evrov: aretirali več kot 350 ljudi, od tega 11 v Sloveniji (FOTO)

TorNado razbil kriminalno združbo.
Zasegli so več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah. FOTO: Europol
Zasegli so več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah. FOTO: Europol
I. R.
 14. 11. 2026 | 08:31
1:50
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V obsežni mednarodni kriminalistični operaciji, poimenovani TorNado, v kateri je sodelovalo 14 držav, so prestregli združbo, ki je prek temnega spleta na več različnih ilegalnih tržnicah usmerjala trgovino z drogo in orožjem. Aretirali so več kot 350 ljudi, od tega 11 v Sloveniji.

Domnevno združbo so preiskovali od maja lani do letošnjega oktobra. Med mednarodnimi preiskavami so v Evropi skupno zasegli skoraj tono droge, med drugim 150 kilogramov amfetamina v Nemčiji, 150 kilogramov ketamina v Združenem kraljestvu, 40 kilogramov MDMA na Nizozemskem, 50 kilogramov konoplje v Franciji in kokain. Skupaj z zasegi v ZDA, Avstraliji in Novi Zelandiji so zasegli kar pet ton drog. Našli so tudi nore gobe, vape s THC, več kot milijon tablet na recept, zasegli so še 57 kosov strelnega orožja in streliva ter več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah.

Razbili so mrežo droge in orožja na temnem spletu. FOTO: Europol
Razbili so mrežo droge in orožja na temnem spletu. FOTO: Europol

Po vsem svetu so izvedli 354 aretacij, od tega največ v ZDA – 132 –, sledijo Združeno kraljestvo (59), Madžarska (45), Nemčija (41), Francija (23), Nova Zelandija (13), Nizozemska (12), Avstrija (6), Irska (5), Češka (4), v Avstraliji in na Finskem so aretirali po eno osebo, v Sloveniji 11.

V Sloveniji so v operaciji TorNado sodelovali Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava in Uprava kriminalistične policije Maribor. Europol je nato naprej skrbel za koordinacijo in izmenjavo obveščevalnih podatkov ter sledil nezakonitim transakcijam.

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