Zavajali otroke in jih spolno izkoriščali: v Srbiji aretirali več osumljencev pedofilije

V nadaljevanju operacije Armagedon in v okviru mednarodne operacije Europola za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok na internetu, imenovane Python, so policisti Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije, Tehničnega direktorata, Službe za boj proti visokotehnološkemu kriminalu v sodelovanju z Višjim javnim tožilstvom v Beogradu, Posebnim oddelkom za boj proti visokotehnološkemu kriminalu in regionalnimi policijskimi upravami v Beogradu, Novem Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu in Boru aretirali 6 oseb.

Pridržani so bili: K. B. (1985), državljan Ruske federacije, D. V. (1963) iz Novega Sada, A. M. (1975) iz Zrenjanina, D. R. (1977) iz Aleksinca in S. F. (1994) iz Bora ter N. T. (1979) iz Velike Plane zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivo dejanje prikazovanja, pridobivanja in posedovanja pornografskega gradiva ter izkoriščanja mladoletne osebe za pornografijo po 185. členu Kazenskega zakonika Republike Srbije. Posebni oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu Policijske uprave Beograd je petim osumljenim pedofilom odredil pridržanje do 48 ur, zoper N. T. (1979) iz Velike Plane pa je bila vložena kazenska ovadba v rednem postopku.

Žrtve so otroci, stari od šest do 14 let

Osumljenci so dalj časa prek interneta prenašali, shranjevali in delili vsebine, ustvarjene z izkoriščanjem otrok za pornografske namene. Med preiskavo stanovanj vseh posameznikov so bile z inšpekcijskim pregledom računalnikov in računalniške opreme najdene fotografije in videoposnetki, ustvarjeni s spolnim izkoriščanjem otrok, starih od šest do 14 let.

Osumljenci so prek družbenih omrežij in aplikacij registrirali lažne profile, pri čemer so se predstavljali kot deklici, stari 11 in 12 let, nato pa so stopili v stik z oškodovanimi mladoletniki ter od njih zahtevali in pridobivali fotografije in videoposnetke spolne vsebine. Eden od osumljencev je obtožen uporabe lažnega računa na aplikaciji »Snapchat«, kjer se je predstavljal kot dekle, medtem ko je bilo ugotovljeno, da je drugi osumljenec član skupine na aplikaciji »Viber«, kjer je pridobival in z drugimi člani delil gradivo, ustvarjeno s spolnim izkoriščanjem otrok.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije si bo še naprej maksimalno prizadevalo za zaščito otrok pred vsemi oblikami zlorabe v digitalnem okolju, kar je ena od njegovih prednostnih nalog. S tesnim sodelovanjem s pristojnimi institucijami v državi in ​​tujini se bodo nadaljevale dejavnosti za hitro odkrivanje, identifikacijo in aretacijo storilcev, s ciljem, da bo internet varnejši za vsakega otroka, poroča Mondo.