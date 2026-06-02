HRVAŠKA

Zažgali so mu lamborghinija, ogenj se je nato širil naprej

Četverica od 63-letnega podjetnika terjala več milijonov evrov. Ravnali naj bi po navodilih 23-letnice.
Od lamborghinija ni ostalo veliko. FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell
I. R.
 2. 6. 2026 | 06:30
Zagrebški kriminalisti so zaključili preiskavo zoper štiri hrvaške državljane, 23-letnico, 21-letnika, 19-letnika in 23-letnika, zaradi suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja 63-letnika ter kaznivega dejanja zoper splošno varnost z ogrožanjem življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom na škodo devetih fizičnih oseb ter dveh gospodarskih družb.

Potem ko sta 23-letnica in 23-letnik ločeno kupila mobilne telefone in kartice SIM, je 23-letnik po njenih navodilih na telefonsko številko, ki jo uporablja 63-letnik in ki ga dekle pozna od prej, poslal dve SMS-sporočili grozeče vsebine. Zahteval je, naj v imenu neobstoječega dolga na kriptoračun nakaže sedem milijonov evrov, sicer mu bodo zažgali avtomobila. Oškodovanec je o tem obvestil policijo.

Triindvajsetletnica in 23-letnik sta sklenila, da bodo uresničili grožnje in tako 63-letnika prisilili k plačilu. Tako sta 21- in 19-letnik na dvorišču stanovanjske hiše v Veliki Gorici luksuznega lamborghinija, ki je v lasti gospodarske družbe 63-letnika, polila z lahko vnetljivo tekočino, ki sta jo prinesla s seboj, zanetila požar in pobegnila.

Ognjeni zublji so se razširili na več osebnih vozil, in sicer še na enega lamborghinija istega lastnika, nissana, dva mercedesa in BMW, avtomobile v lasti stanovalcev stanovanjske hiše. Poškodovana je bila tudi stanovanjska stavba. Škoda je večja od približno milijon 200.000 evrov, piše portal N1.hr.

A izsiljevalci niso odnehali. Na oškodovančev telefon so še naprej prihajale grožnje. En tak grozilni sms je prejel ravno, ko je bil na sedežu kriminalistične policije. Po navodilih policije jim je odgovoril in predlagal, da bi se dobili na samem, na štiri oči. In to je bilo dovolj, da so »ujeli« njihov signal in jih hitro izsledili.

Po kriminalistični preiskavi so osumljence predali preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanje odredil pripor, poroča Index.hr.

