ZDA požira zima, zaradi snežne nevihte strmoglavilo letalo (FOTO)

Po neuradnih podatkih preživelih ni, razmere za preiskovanje dogodka so izjemno slabe.
G. P.
 26. 1. 2026 | 14:15
Velik del Združenih držav Amerike zajemajo izjemno neugodni zimski vremenski pogoji. V nedeljo zvečer se je v zvezni državi Maine zgodila letalska nesreča, v kateri je strmoglavilo zasebno letalo z osmimi osebami na krovu, kmalu po vzletu iz mednarodnega letališča Bangor.

Dogodek je potrdila ameriška Zvezna uprava za letalstvo ki je sporočila, da je šlo za poslovni letalnik tipa Bombardier Challenger 600. Nesreča se je zgodila okoli 19.45 po lokalnem času, ko je območje že zajemala močna zimska nevihta. Informacij o stanju potnikov in posadke za zdaj še ni. Po navedbah oblasti sta Zvezna uprava in Nacionalni odbor za varnost v prometu že sprožila uradno preiskavo natančnih okoliščin in vzroka strmoglavljenja.

Uprava letališča Bangor je v izjavi za javnost potrdila, da so po nesreči nemudoma posredovale reševalne službe, letališče pa so po incidentu začasno zaprli. Letališče, ki se nahaja približno 320 kilometrov severno od Bostona, sicer povezuje Maine z večjimi ameriškimi mesti, med drugim z Orlandom, Washingtonom in Charlottom.

Nevihta ohromila promet po vsej državi

Sneg, leden dež in žled so konec tedna zajeli Novo Anglijo in večji del vzhodnih ZDA, kar je povzročilo obsežne izpade električne energije ter resne motnje v cestnem in letalskem prometu. Po podatkih spletne strani FlightAware je bilo samo v nedeljo po vsej državi odpovedanih približno 12.000 letov, skoraj 20.000 pa jih je imelo zamude. Med najbolj prizadetimi letališči so bila tista v Philadelphiji, Washingtonu, Baltimoru, New Yorku in New Jerseyju.

ZDAletalska nesrečavreme
