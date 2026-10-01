Zdaj je znano, kdo je 33-letnik, ki je z avtom slovenskih registracij divjal po avtocesti in umrl

Poročali o hudi prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3, po kateri je v bolnišnici umrl 33-letni voznik avtomobila slovenskih registrskih oznak. Zdaj je znano tudi, kdo je bil pokojni. Gre za 33-letnega Alijo Čauševića iz Bosne in Hercegovine, poklicnega voznika tovornjaka, od katerega se poslavljajo številni prijatelji in kolegi.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 21. ure v bližini Sikirevcev. Po navedbah hrvaških medijev je Čaušević z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih oznak vozil z najmanj 210 kilometri na uro, čeprav je hitrost na tem odseku avtoceste omejena na 130 kilometrov na uro.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Med vožnjo je trčil v tovornjak s polpriklopnikom s srbskimi registrskimi oznakami, ki je vozil pred njim v isti smeri. Tovornjak je upravljal 68-letni državljan Srbije.

Čauševića in njegovega 37-letnega sopotnika so po nesreči odpeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu. Zdravniki so se borili za življenje 33-letnika, vendar je ta v ponedeljek zaradi hudih poškodb umrl. Njegov sopotnik Fahret Avdić je po navedbah strani Teretnjaci.ba v stabilnem stanju in njegovo življenje ni ogroženo.

Kolegi: »Njegova kabina je utihnila«

Od Čauševića se zdaj poslavljajo tudi njegovi kolegi vozniki. Na Facebook strani Teretnjaci.ba so zapisali, da je po težki nesreči pri Sikirevcih potekal boj za njegovo življenje. Pomagali so mu ljudje, ki so se znašli na kraju nesreče, nato pa tudi zdravniki v slavonskobrodski bolnišnici.

»Na žalost kljub vsem prizadevanjem Alijevo srce ni zdržalo. Odšel je naš kolega, naš član, človek, ki smo ga srečevali na cestah in katerega ime si bomo zapomnili,« so zapisali.

Dodali so, da je najtežje, ko se človek odpravi na pot v prepričanju, da se bo vrnil domov, za njim pa nato ostaneta praznina in družina, ki ga ne bo več pričakala.

»Alija, kolega, počivaj v miru. Tvoja kabina je utihnila, tvoje ime med nami pa ne bo,« so se od njega poslovili.

Kot so še zapisali, je vsak telefonski klic po nesreči zbujal upanje, da bodo novice iz bolnišnice dobre. Tokrat se je žal končalo drugače.