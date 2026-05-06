Zdravil je z mačjim krempljem, umrla 14-letna bolnica z rakom

Na okrožnem sodišču v Celovcu se je moral zdravnik zagovarjati zaradi hude malomarnosti, ki je po mnenju tožilstva pred dvema letoma pripeljala do smrti 14-letne bolnice z rakom. Tožilstvo ga obtožuje, da je dekletu dajal infuzije z rastlino mačji krempelj. To je vzpenjavka, ki raste v deževnih gozdovih Peruja. Obljubljal ji je ozdravljenje raka, pa čeprav je pri nekem drugem pacientu taista terapija že povzročila hud alergijski šok, srčni infarkt in možgansko kap. Oseminšestdesetletni zdravnik iz avstrijske Koroške krivde ne prizna.

6550 PACIENTOV naj bi resno ogrozil.

Njegove sporne prakse so postale osrednja tema na sojenju dekletovim staršem, ki so bili pravnomočno spoznani za krive mučenja in zanemarjanja. Zdravnik je namreč prišel tja kot priča in zatrjeval, da je mačji krempelj čudežna rastlina, ki naj bi uspešno zdravila vse bolezni, vključno z rakom. Na sodišču je pokazal majhno kovinsko vzmet, s katero je po njegovih besedah »meril tumor in določal terapijo«. Dekle je pri čudežnem zdravilcu prejelo štiri infuzije. V bolnišnico je prišla prepozno, umrla je dva dni po sprejemu. Po sojenju staršem se je oglasila tudi vdova omenjenega pacienta, ki je prav tako prejel infuzijo mačjega kremplja in po njej umrl. Tožilstvo zdaj zatrjuje, da je zdravnik med letoma 2007 in 2025 hudo ogrožal življenja najmanj 6550 ljudi, saj je pacientom dajal zgolj esence brez vsakršne laboratorijske priprave. Analize infuzij so pokazale prisotnost zemlje in pepela, kar bi lahko povzročilo usodne strdke. Zdravnik, specializiran za intenzivno medicino, se je na sojenju skliceval tudi na »šolsko medicino«. Trdi namreč, da ni obljubljal nikakršnega zdravljenja raka, temveč samo izboljšanje počutja in imunskega sistema.