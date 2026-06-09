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VSEM NAM JE ŽAL

Zdravnica Sanja Kos opisala, kako so poskušali rešiti dečka (9): »Najprej so ga oživljale učiteljice, potem mi, a zaman«

Učiteljice so poklicale reševalce, ki so prispeli v rekordnem času, a dečku ni bilo več pomoči. Oživljali so ga 50 minut.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell
N. Č.
 9. 6. 2026 | 13:05
 9. 6. 2026 | 13:07
3:54
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Primer, ki ga Hrvaška ne pomni, je včeraj pretresla številne. Med glavnim odmorom se je devetletni deček, učenec osnovne šole v Veliki Gorici, zadušil. Kot je potrdil RTL Danas, je deček med odmorom jedel krof, a se je v enem trenutku začel dušiti. RTL-ova novinarka je govorila z ravnateljem šole, ki je bil izjemno pretresen in zato ni mogel stopiti pred kamero. Po pripovedovanju učencev in učiteljic je potrdil, da je do tragedije prišlo okoli 15. ure, ko je deček vzel prevelik grižljaj in se začel dušiti.

Vsi prisotni so mu takoj priskočili na pomoč, poklicali so tudi nujna pomoč, a dečku ni bilo več pomoči. O tragediji so se novinarji net.hr pogovarjali z dežurno zdravnico Zavoda za nujno medicino Zagrebaške županije, Sanjo Kos, ki je sodelovala pri intervenciji.

Oživljali ga 50 minut

»Deček je bil med glavnim odmorom živahen, skakal je, se smejal. Jedel je krof in očitno ugriznil prevelik grižljaj, ki je zagozdil dihalne poti. Otroci ob njem so povedali, da je pobledel, prenehal dihati in izgubil zavest. Poklicali so učiteljice, ki so začele oživljanje in hkrati poklicale nujno pomoč,« je povedala zdravnica.

Ko je ekipa nujne pomoči prišla, so učiteljice v učilnici izvajale masažo srca in umetno dihanje. Deček je bil že modrikast in ni reagiral na glas ali dotik.

»Ni več dihal in srce mu je zastalo. Nadaljevali smo z oživljanjem, dokler nismo ugotovili, da ne reagira. Opazili smo tudi znake smrti. Oživljanje smo prekinili ob 15.35,« je pojasnila Kos in dodala, da jim je žal zaradi tragičnega izida. Reanimacija, ki so jo začele učiteljice in nadaljevali zdravniki, je trajala približno 45–50 minut.

Kos poudarja, da so naredili vse, kar je bilo mogoče: »Uporabili smo napredne postopke oživljanja, zdravila, reanimacijo. Vsem nam je izjemno žal, iskreno sočustvujemo z družino.«

Na vprašanje, kako pogoste so takšne zadušitve, zdravnica pojasnjuje, da se žal dogajajo. Ključno je pravočasno prepoznati, ali gre za lažje ali hujše dušenje, in uporabiti prvo pomoč. V tem primeru žal ni bilo mogoče ničesar storiti, da bi rešili življenje dečka.

V trenutkih, ko je vsaka sekunda odločilna, zdravnica pojasnjuje, da obstajata dva tipa dušenja. Lažje dušenje je prepoznavno, ker oseba lahko deloma diha in ji hrana ovira dihanje, kašlja in jo je treba spodbujati h kašljanju.

Pri hujšem dušenju oseba preneha govoriti, dihati in ne kašlja. »Takrat je treba s ploskimi dlanmi petkrat udariti med lopaticami po hrbtu in vsakič preveriti, ali je hrana izpljuvana. Če ne uspe, se izvede Heimlichov prijem pri osebi, ki je pri zavesti,« pojasnjuje zdravnica. Deček je, kot pravi, že v trenutku začetka dušenja pobledel, prenehal dihati in izgubil zavest.

Zdravnica priznava, da je bila to izjemno težka intervencija. »Čustveno je vedno težko, ko se kaj takega zgodi. Pri otrocih je še težje, ko narediš vse, a ne moreš rešiti njihovega življenja. Težko je vsem, družini, učiteljicam, vsem v šoli in nam, zaposlenim v nujni pomoči,« poudarja Kos.

Danes bo omenjeno šolo obiskala krizna ekipa ministrstva, ki bo nudila pomoč učencem in učiteljem.

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