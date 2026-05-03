Zdravnik bolnikom z rakom zaračunaval tisoče evrov za »zdravljenje« s česnovim oljem: ena od pacientk je umrla

Zdravnik Mohsen Ali je bil po odločitvi britanskega disciplinskega senata izbrisan iz zdravniškega registra, potem ko je bilo ugotovljeno, da je bolnikom z rakom zaračunaval visoke zneske za nedokazane terapije in pri tem deloval brez veljavne licence, poroča People.

Po ugotovitvah Medical Practitioners Tribunal Service je Ali leta 2018 zdravil najmanj dva bolnika, čeprav mu je bila licenca za opravljanje zdravniškega poklica odvzeta že leta 2015. Terapije je izvajal v zasebni hiši v Leicesterju, kjer je imel nelicencirano kliniko. Bolnikom je zatrjeval, da lahko raka pozdravi z visoko, približno 90-odstotno uspešnostjo. Za zdravljenje je zaračunal do približno 18.000 evrov, v posameznih primerih pa med približno 12.000 in 14.000 evri.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Uporabljal je več alternativnih metod: intravensko dajanje vitamina C, injekcije česnovega olja, terapije z ozonom, natrijevim bikarbonatom ter tako imenovano oksigenirano vodo. Po ugotovitvah izvedencev nobena od teh metod nima klinično dokazanega učinka pri zdravljenju raka.

Po zdravljenju bolnica umrla

Eden od bolnikov je imel raka prostate v tretjem stadiju. Ali mu je zatrjeval, da je bolezen »enostavno ozdravljiva«, in mu ponujal vračilo denarja v primeru neuspeha. Bolnik se je za zdravljenje pri njem odločil, potem ko so mu drugi zdravniki kot najučinkovitejšo možnost predlagali operacijo. Druga bolnica je imela napredovalo obliko raka jajčnikov. Za Alija se je odločila po tem, ko ji je bilo v okviru javnega zdravstvenega sistema povedano, da nadaljnje zdravljenje ni več možno. Po ugotovitvah postopka ji je zatrjeval, da kemoterapija ne deluje. Bolnica je kmalu po prekinitvi zdravljenja umrla.

Preiskava je pokazala tudi neustrezne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Inšpekcijski nadzor je ugotovil onesnažene površine, ponovno uporabo medicinske opreme ter pomanjkljivo ločitev med bivalnimi in prostori za izvajanje posegov. Zaznali so tudi nesterilne posode. Ali je očitke zavrnil in trdil, da nikoli ni trdil, da lahko ozdravi raka. Vendar so preiskovalci našli promocijske materiale, v katerih je navajal visoko uspešnost zdravljenja.

Disciplinski senat je njegovo ravnanje označil kot nepošteno in presodil, da predstavlja tveganje za javnost. Zaradi kršitev poklicnih standardov, zavajanja bolnikov in izvajanja nevarnih praks je bil izbris iz zdravniškega registra ocenjen kot edini ustrezen ukrep.