Zdravnik fantka razglasil za mrtvega, pet ur pozneje v mrtvašnici odkrili, da še diha (FOTO)

Nesreča se je zgodila letos februarja med družinskim srečanjem ob finalu ameriškega nogometa, ko je malček padel v domači bazen. Sorodniki so ga iz vode potegnili nezavestnega in do prihoda reševalcev izvajali oživljanje. Dečka so nato odpeljali v bolnišnico Mercy Gilbert Medical Center, kjer ga je zdravnik ob 18.20 razglasil za mrtvega.

Policisti in medicinska sestra so opazili znake življenja

Novo objavljeni policijski dokumenti razkrivajo, da so se že kmalu po razglasitvi smrti pojavili dvomi. Ena od medicinskih sester naj bi opozorila, da še vedno čuti utrip, policista, ki sta bila v bolnišnici, pa sta večkrat opazila, da otrok lovi sapo. Po navedbah iz policijskega poročila je zdravnik opozorila zavrnil in vztrajal pri svoji odločitvi.

Dečka so nato premestili v bolnišnično mrtvašnico. Šele ob prihodu zaposlenih iz urada sodnega izvedenca, približno pet ur in pol pozneje, so ugotovili, da otrok še vedno diha. Nemudoma so ga s helikopterjem prepeljali v otroško bolnišnico Phoenix Children's Hospital.

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Preživel je, a trpi posledice

Po zadnjih informacijah je bil deček medtem že odpuščen iz bolnišnice, je jasno, da je zaradi pomanjkanja kisika utrpel poškodbe možganov in bo potreboval dolgotrajno rehabilitacijo. Bolnišnica je v odzivu priznala, da gre za izjemno tragičen primer nekompetence. Zagotovili so, da so nemudoma uvedli interno preiskavo ter pregledali vse postopke, da bi preprečili ponovitev podobnih napak, podrobnosti pa zaradi varovanja zasebnosti družine niso razkrili.

Primer ima še eno plat. Policija je ugotovila, da sta starša med družinskim srečanjem kadila marihuano in otroka nekaj časa nista nadzorovala, zaradi česar je padel v bazen. Tožilstvo zdaj preučuje možnost vložitve obtožb zaradi ogrožanja otroka, medtem ko zdravnik, ki je dečka razglasil za mrtvega, za zdaj ne bo kazensko odgovarjal.