Zdravnik gol divjal po mestu, njegova partnerka je svetnica in so jo nedavno ujeli pijano

Pred nekaj dnevi je hrvaška Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska sporočila, da so 43-letnega moškega na ulici našli golega, potem ko je povzročil incident v bližnjem kavarni, kjer se je že začel slačiti. Z alkotestom so mu izmerili koncentracijo alkohola, ki je pokazala 2,15 promila. »Moškega so privedli, zoper njega pa sledi vložitev prekrškovne prijave zaradi kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir, in sicer po 14. členu, ki se nanaša na drzno in neprimerno vedenje na javnem mestu, ter 13. členu, ki se nanaša na žaljenje in omalovaževanje občanov. Takšno vedenje predstavlja resno kršitev javnega reda in miru ter lahko vznemiri in ogrozi varnost drugih občanov. Občane pozivamo k odgovornemu ravnanju, da se ohrani varnost in prijetno vzdušje v javnih prostorih,« so sporočili s Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Index je iz več virov dobil potrditev, da je ta incident povzročil bjelovarski zdravnik, specialist nevrologije, ki so ga po dogodku odpeljali na oddelek psihiatrije Splošne bolnišnice Bjelovar. Iz bjelovarske bolnišnice so potrdili, da so seznanjeni s težavami svojega zdravnika. »V vodstvu bolnišnice smo 17. aprila prejeli dopis, iz katerega izhaja, da je bil dan prej, 16. aprila, na podlagi obvestila administracije bolnišnice in ustnih pritožb pacientov, poklican na razgovor k namestnici vodje organizacijske enote, pri čemer je bil odstranjen iz ambulante, kjer je bil tisti dan razporejen. Takoj zatem je samovoljno zapustil bolnišnico,« je za Index navedla direktorica bolnišnice Sanela Grbaš Bratković.

Dodala je, da so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in pravilnikom o delu bolnišnice sprožili postopek za ugotovitev vseh okoliščin primera. Od zdravnika so zahtevali, da poda svoje pojasnilo. »Po prejemu izjave zaposlenega ali po izteku roka za njeno oddajo bo bolnišnica glede na ugotovljeno dejansko stanje sprejela ukrepe, predvidene s pravilnikom o delu in zakonom,« je dodala.

Domnevno ni prvi incident

Neuradno smo izvedeli, da to ni prvi incident, ki ga je povzročil ta zdravnik. Priče pravijo, da najverjetneje ne gre zgolj za zlorabo alkohola, temveč tudi zdravil, ki so mu bila kot nevrologu dostopna, njihovo mešanje z alkoholom pa je strogo prepovedano. V preteklosti naj bi imel težave tudi v družini, ki se je medtem odselila iz Bjelovarja. Zdaj ima novo partnerko, neodvisno svetnico Ines Vrbanić iz mestnega sveta Čazme.

Tudi njegova partnerka imela incident

Tudi ona je lani, po poročanju lokalnih medijev, povzročila incident v vinjenem stanju. Oktobra so lokalni portali poročali, da so jo ustavili med vožnjo pod vplivom alkohola v službenem vozilu mesta Čazma. Policija ji je izmerila 1,2 promila alkohola v krvi, ugotovili pa so tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poroča index.hr.