Zdravnik iz pekla: otrok se je dotikal na neprimeren način in jim dajal mamila

Policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 46-letnega zdravnika iz Osijeka, ki ga sumijo storitve več kaznivih dejanj zoper mladoletnike in dve odrasli osebi. Policisti so med preiskavo ugotovili, da je 46-letnik v letih od 2016 do 2019 v zdravstvenem zavodu v Osijeku med pogovorom s svojimi štirimi pacienti, ki so bili takrat mladoletni, uporabljal neprimeren jezik, se jih po telesu dotikal na neprimeren način in jim dajal prepovedane droge, so med drugim navedli policisti. »Ugotovljeno je bilo tudi, da je od leta 2018 do 2023 prepovedane droge posredoval tudi dvema odraslima, svojima znancema, zdaj 35-letni ženski in 35-letnemu moškemu,« ugotovitve policije navaja portal 24sata.

Med preiskavo zdravnikovega doma in pisarne so policisti zasegli dva računalnika, mobilni telefon, 33 plastičnih vrečk marihuane v skupni teži 213,9 grama, devet prozornih vrečk z 12 tabletami droge MDMA v skupni teži 4,53 grama, plastično vrečko rjavega stisnjenega hašiša, tega je bilo 0,69 grama, pet prozornih plastičnih vrečk z grudasto drogo MDMA v skupni teži 4,71 grama, šest vrečk z amfetamini v teži 3,24 grama in brizgo z 0,5 mililitra neznane vsebine. Kot pojasnjujejo pri združenju DrogArt, je MDMA »entaktogena droga, ki povzroča občutke evforije, empatije in povezanosti z drugimi ljudmi. Spada v razred fenetilaminov in amfetaminov, ter deluje tako stimulativno kot tudi psihedelično. Prav tako zmanjša občutek strahu«.

Policisti so zdravnika aretirali, po končani kriminalistični preiskavi pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ovadili so ga zaradi suma storitve kaznivih dejanj kršitev otrokovih pravic, nespodobno vedenje, omogočanje uživanja drog in nezakonita proizvodnja in promet z drogami.