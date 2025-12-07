Zdravnik snemal in spolno zlorabljal paciente, med njimi tudi otroci (FOTO in VIDEO)

Nekdanji zdravnik Oumair Aejaz, star 41 let, je bil 2. decembra obsojen po tem, ko je bil spoznan za krivega enaintridesetih izjemno težkih kaznivih dejanj. Grozi mu od 35 do 60 let zapora, poroča TCN. Med obtožbami so spolni napad prve in druge stopnje, komercialna spolna zloraba otrok, nedovoljeno snemanje golih oseb ter uporaba računalnika pri izvrševanju kaznivih dejanj. Oblasti okrožja Oakland so primer označile kot enega najbolj pretresljivih.

Obsežno preiskavo sprožila žena

Primer se je začel odvijati avgusta 2024, ko je Aejazova žena na njegovih napravah odkrila svoje posnetke, posnetke njunih otrok in drugih ženskih sorodnic. Med vsebino so bili tudi posnetki ljudi, ki so se preoblačili v plavalni šoli. Šokirana nad obsegom najdene vsebine je obvestila oblasti, kar je sprožilo preiskavo, v kateri so preiskovalci zasegli telefone, računalnike in petnajst zunanjih shranjevalnih naprav. Na teh napravah so našli skoraj 13.000 videoposnetkov. Preiskava je pokazala, da je Aejaz skrivaj snemal tudi paciente v bolnišnicah v Michiganu, kjer je delal kot pogodbeni zdravnik. Nekateri posnetki prikazujejo osebe, ki so bile nezavestne ali pod močnim vplivom zdravil.

Najmlajši stari komaj dve leti

Del obtožnic se nanaša na šestletno deklico, ki jo je zlorabljal med letoma 2023 in 2024, vendar po navedbah preiskovalcev to ni bila njegova edina mladoletna žrtev. Šerif Michael Bouchard je potrdil, da so bili med posnetki tudi otroci, stari komaj dve leti. Poleg kazenskega postopka se zoper Aejaza že od septembra 2024 kopičijo tudi civilne tožbe, potem ko so oblasti sporočile sum, da bi lahko zlorabil večje število pacientov. Na izreku kazni je sodnica primer označila kot ogaben, in dodala, da je obseg njegovega delovanja »onkraj besed«. Iz sodnih dokumentov je razvidno, da je njegova žena kmalu po razkritju dogodkov vložila zahtevo za ločitev ter prejela skrbništvo nad njunimi otroki. Tožilstvo je ob sodbi poudarilo, da se preiskava še nadaljuje, saj obstaja možnost dodatnih obtožb, če se bo izkazalo, da je snemal tudi v drugih zdravstvenih ustanovah ali okoljih, kjer je delal. Glede na količino najdenega materiala se preiskovalci pripravljajo na dolgotrajno obravnavo in dodatna odkritja, ki bi utegnila še razširiti obseg primera.