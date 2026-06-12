Že tretji umor v pol leta: med sabo naj bi obračunavali balkanski karteli, škaljarski in kavaški klan (FOTO)

Umor srbskega državljana v nedeljo v Barceloni je le zadnji v nizu likvidacij v katalonski prestolnici. Aprila je bil ubit vidni član škaljarskega klana Krsto Vujović, konec decembra lani pa M. M. iz Podgorice. Srbski državljan, čigar identitete za zdaj niso razkrili, je bil okoli 21. ure ubit na dvorišču stanovanjske stavbe v Barceloni. Po izjavah očividcev se mu je od zadaj približal v črno oblečen moški, visok in čvrste postave, ter proti njemu izstrelil rafal. Nato je pobegnil. Kljub prizadevanjem zdravnikov je srbski državljan umrl na kraju dogodka, poroča Nova.rs, osumljenca pa še niso prijeli.

Nasilje v Barceloni je doseglo takšne razsežnosti, da so lokalni prebivalci organizirali protest, da bi opozorili mestne oblasti, za velik del nasilja, streljanja in umorov pa naj bi bili odgovorni prav črnogorsko-srbski klani. Zadnji umor je že tretja likvidacija v Barceloni, pri kateri so žrtve in najbrž tudi storilci z območja nekdanje Jugoslavije.

Aprila je bil član škaljarskega klana Krsto Vujović ustreljen, medtem ko je sedel v restavraciji z ženo in otrokom. Hudo ranjen je pozneje v bolnišnici umrl. Šlo je za visoko pozicioniranega pripadnika škaljarskega klana, ki je bil na begu pred črnogorskimi preiskovalnimi organi. Očitali so mu, da je organiziral kriminalno združbo, odgovorno za umor Šćepana Roganovića v Hercegnovem leta 2020. Bremenili so ga tudi načrtovanja likvidacije Nemanje Zurovca, domnevnega pripadnika kavaškega klana.

Decembra lani je bil v Barceloni umorjen 33-letni Podgoričan M. M., ki so ga prav tako povezovali s škaljarskim klanom. Napadalec se mu je približal od zadaj, izstrelil tri strele in pobegnil. Ubiti je bil februarja 2020 v znanem beograjskem hotelu aretiran skupaj z dvema someščanoma in enim Banjalučanom, obsodili so ga na dve leti zapora. Ime M. M. se je prvič pojavilo v javnosti leta 2015, ko je bil pri komaj 23 letih aretiran v Valencii zaradi trgovine s kokainom. Takrat so ga povezovali z Goranom Radomanom, čigar likvidacijo istega leta so označili za prvo v vojni kotorskih klanov – škaljarskega in kavaškega, povzema portal N1.hr.