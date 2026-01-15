  • Delo d.o.o.
MATI NI ZNANA

Že tretji zapuščen novorojenček: DNK razkriva, da so sorojenci

Skrivnostni par je na javnih krajih zapustil že tri otroke, Primer že več let zaposluje policiste.
Elso so našli na tej poti.
Elso so našli na tej poti.
Ju. P.
 15. 1. 2026 | 08:20
3:26
A+A-

Dve leti po tem, ko so v mrzli zimski noči našli zapuščeno novorojenčico, bo londonska policija primer kljub šokantnim ugotovitvam vsaj začasno pospravila v predal. Bolnišnično osebje je deklico poimenovalo Elsa po liku iz Disneyjevega filma Ledeno kraljestvo. Ko so jo 18. januarja 2024 odkrili v nakupovalni vrečki na pusti poti ob prometni cesti na vzhodu Londona, naj bi bila stara manj kot eno uro. Kasneje so presenečeno ugotovili, da sta dojenčka, ki ju je nekdo v podobnih okoliščinah zapustil v bližini v letih 2017 in 2019, njena sorojenca. To je namreč pokazalo testiranje DNK. Tragična skrivnost in strah, da bi lahko mater treh otrok kje zadrževali proti njeni volji, je pretresla domačine Plaistowa in East Hama, kjer so jih našli. Policija pa ne more izključiti možnosti najdbe četrtega otroka v prihodnosti, ki morda ne bo imel toliko sreče kot Elsa in njena sorojenca, so opozorili po poročanju AFP.

Tragična skrivnost in strah, da bi lahko mater treh otrok kje zadrževali proti njeni volji, je pretresla domačine.

Primer je policiste spravil v zadrego. Preiskavo so začeli po tem, ko so prvega novorojenčka, Harryja, 17. septembra 2017 zgodaj zjutraj našli zavitega v odejo v parku v Plaistowu. Manj kot dve leti pozneje, 31. januarja 2019 zvečer, so deklico, ki so jo poimenovali Roman, odkrili zavito v odejo in položeno v nakupovalno vrečko v drugem parku, dva kilometra stran. Našli so jo tik pred sneženjem, ko so domačini sprehajali psa in iz vrečke zaslišali jok. Kljub obsežnim poizvedbam policija pravi, da so vse sledi za zdaj izčrpane. Posvetovali so se s strokovnjaki za profiliranje in pregledali na stotine ur posnetkov videonadzora. Preiskave od vrat do vrat so zožili na 400 domov; prebivalce, ki so temnopolti – tako kot trije dojenčki –, so celo prosili, naj oddajo vzorec DNK. Tudi nagrada 20.000 funtov (okoli 23.100 evrov) za informacije ostaja neprevzeta.

Ostati zunaj dosega?

Strokovnjak za forenzično psihologijo in zdravje otrok Kevin Browne z Univerze v Nottinghamu, ki je raziskoval zapuščanje dojenčkov, je povedal, da je ena od možnosti, da je mati migrantka, ki je želela ostati zunaj dosega oblasti. Da je s skrivnimi porodi tvegala svoje življenje in življenje dojenčkov, po njegovih besedah povečuje verjetnost, da je bila resnično prestrašena. Tudi preiskovalec Jamie Humm je za AFP povedal, da je sprva menil, da se mati noče javiti, zdaj pa ima »močan občutek«, da tega ne more. Zapuščanje dojenčkov je v sodobni Veliki Britaniji tako redko, da vlada ne vodi več nacionalne statistike.

Harryja in Roman, danes stara osem in šest let, so posvojili, Elsa pa se dobro počuti pri začasni družini. Imena vseh treh so spremenili, vendar oblasti upajo, da bodo lahko ohranili stike, ko bodo odraščali. Ker ni nobene dokumentacije o bolnišničnem porodu, svoje matere ne bodo mogli izslediti. »Čustvena bolečina bo živela z njimi vse življenje,« je dejal Browne.

Več iz teme

dojenčekpolicijanovorojenčekdružinapreiskavaotrociVelika Britanijazapuščen otroksirota
08:15
Novice  |  Slovenija
ZAPUŠČENE ŽIVALI

Brez srca v Kranju: dva mlada psa zapustili kar v kartonski škatli ob cesti

Objave zavetišč vse pogosteje razkrivajo prakse, ki kljub zakonodaji ostajajo brez posledic.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 08:15
08:00
Premium
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Peter Zalokar15. 1. 2026 | 08:00
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Špela Kuralt15. 1. 2026 | 07:50
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 07:30
07:23
Bulvar  |  Tuji trači
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 07:23
07:20
Novice  |  Slovenija
AFERA FOTOPUB

Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub še z dvema obtožnicama

Obtoženi Dušan Josip Smodej naprej dela kot publicist in kurator.
Tomica Šuljić15. 1. 2026 | 07:20

