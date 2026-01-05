  • Delo d.o.o.
POGREŠAJO JIH ŽE VEČ DNI

Že več dni iščejo Renato, Laro in Antonia, ki so izginili na silvestrovo

Kljub intenzivnemu delu policije na terenu in preverjanju vseh informacij jim otrok ni uspelo izslediti.
Policija išče Laro in Renato Burić ter Antonia Benata. FOTO: Nestali.gov.hr
Policija išče Laro in Renato Burić ter Antonia Benata. FOTO: Nestali.gov.hr
N. Č.
 5. 1. 2026 | 11:11
 5. 1. 2026 | 12:12
1:51
A+A-

Hrvaška policija je svoje državljane pozvala k pomoči pri iskanju 16-letne Renate Burić, 12-letne Lare Burić in 15-letnega Antonia Benata, ki so na silvestrovo izginili v Kaštel Lukšiću.

Preiskovalci domnevajo, da so se otroci samovoljno oddaljili iz ustanove, v kateri so bili nastanjeni. Po neuradnih informacijah naj bi bila Antonio in starejša sestra Renata v romantičnem razmerju, ob begu pa sta s seboj vzela tudi Renatino mlajšo sestro Laro. Kljub intenzivnemu delu policije na terenu in preverjanju vseh informacij otrok do tega trenutka še niso izsledili.

Po medijski objavi o izginotju se je na družbenem omrežju pojavil nov profil, s katerega je domnevno pisala Lara Burić. Objavila je kratek zapis: »V redu sem. Ne smem povedati, kje sem.« Dodala je še, da naj bi morali pobegniti iz ustanove, ker naj bi bili tam zaposleni do njih sebični in nesramni. Številni uporabniki so deklico pozvali, naj se nemudoma javi policiji oziroma naj se vrne, nekateri so ji ponudili tudi pomoč.

Splitska policija je medtem potrdila, da preverjajo vse informacije in sledi, tudi omenjeno spletno sporočanje. Ob tem opozarjajo na previdnost: profil naj bi bil ustvarjen šele pred kratkim, brez prejšnjih objav, zato pristnosti zapisa še ne morejo z gotovostjo potrditi. Preiskovalci morajo najprej razjasniti, ali profil res pripada pogrešani deklici ali pa gre za potegavščino oziroma namerno zavajanje.

Policija je za lažje prepoznavanje javnosti objavila podrobnejše opise pogrešanih.

