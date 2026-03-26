Želela si je zadnjice, kot jo ima Kim Kardashian in umrla (FOTO)

Vivian Alexandra Gomez, 53-letna Američanka, ki je kot kozmetičarka nezakonito opravljala lepotne posege, je bila na sodišču v kalifornijskem mestu San Mateo spoznana za krivo nenamernega uboja Christine Ashten Gourkani aprila 2023. Starleta, ki je denar služila z objavami na spletni platformi OnlyFans in je želela biti podobna resničnostni zvezdnici Kim Kardashian, je pred tremi leti obiskala Gomezovo s prošnjo, da naj ji s silikonskimi vsadki poveča zadnjico, da bo prav takšna, kot jo ima Kim.

Kozmetičarka, ki nima licence za izvajanje lepotnih posegov, je ni zavrnila. Srečali sta se kar v hotelski sobi na območju San Francisca, kmalu po posegu pa so se pojavili zapleti. Med temi tudi tisti najhujši, to je srčni zastoj. Naslednjega dne je ženska zaradi odpovedi dihanja in pljučne embolije umrla v bolnišnici. Policija je Gomezovo prijela le nekaj ur pozneje na letališču Fort Lauderdale v ameriški zvezni državi Florida in so jo izročili Kaliforniji. Kakšno kazen ji bo naložilo sodišče, bo znano 5. maja. Kozmetičarka bo do takrat v priporu. Glede na kalifornijsko zakonodajo ji grozi do sedem let zapora.

Družina Gourkanijeve je v akciji zbiranja sredstev na posebni spletni strani po njeni smrti podrobno opisala, da so tistega usodnega dne prejeli »tragičen telefonski klic družinskega člana, ki je mrzlično kričal in histerično jokal«, da »Ashten umira«. Dodali so, da je bil to »telefonski klic, ki je v trenutku razbil naš svet«. V spletni akciji so zbrali 6607 dolarjev oziroma 5697 evrov. Zapisali so še, da je bila Ashten »tako skrbna in ljubeča svobodna duša, da je narisala nasmeh na obraz vsakomur, s katerim se je srečala«.

Želela si je takšne zadnjice, kot jo ima Kim. FOTO: Instagram/ashtens_empire