Ženo ubil in zmečkal z bagrom, truplo poskušal zažgati (FOTO)

Iz mesta Anguillara Sabazia, približno 30 kilometrov severozahodno od Rima, prihaja vest o grozljivem umoru 41-letnice. Štiri leta starejši Claudio Carlomagno naj bi na grozovit način ubil svojo ženo Federico Torzullo, mater njunega 10-letnega sina. Tožilstvo Carlomagnu očita tudi kaznivo dejanje prikrivanja trupla. Federica naj bi noč na 9. januar preživela doma, zjutraj pa – tako je trdil njen mož – odšla v službo v telekomunikacijsko podjetje v Rimu, kjer je bila ena od vodilnih uslužbenk. Preiskovalci menijo drugače: hiše naj ne bi zapustila, osumljenec je ženo, s katero je bil v ločitvenem postopku, usmrtil.

Tožilstvo domneva, da mu je za novo zvezo povedala prav usodnega večera.

Grozljive podrobnosti je razkrila obdukcija, opravljena, potem ko so 18. januarja našli truplo. Po poročanju italijanskih medijev jo je 23-krat zabodel, od tega je bilo 19 vbodov na predelu vratu in obraza. Prav poškodbe na vratu naj bi bile smrtonosne. Truplo je poskušal zažgati, pričajo opekline zgornjega dela trupla, ureznine na dlaneh pa kažejo, da se je žrtev branila. Obdukcija je še razkrila, da je Carlomagno truplo iznakazil. Trebuh, medenica in spodnji okončini so bili skoraj povsem zmleti, prsni koš zmečkan zaradi delovanja zajemalne žlice gradbenega stroja, s katerim naj bi truplo zakopal. Leva noga je bila odrezana.

Posmrtne ostanke je zakopal v trstičje ob skladišču njegovega podjetja Carlomagno s. r. l. Gre za znano podjetje, ki se ukvarja z gradbenimi deli in zemeljskimi izkopi ter sodeluje tudi z občino.

Storilčev motiv bi lahko bilo razmerje žene z drugim moškim, za katerega naj bi osumljeni – ki se v preiskavi brani z molkom – izvedel po novem letu. Tožilstvo domneva, da mu je za novo zvezo povedala prav usodnega večera. Preiskovalci so zbrali številne dokaze, ki kažejo, da je Claudio zagrešil femicid, za to kaznivo dejanje pa italijanski kazenski zakonik od novembra 2025 predvideva dosmrtno zaporno kazen.