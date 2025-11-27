Ženska hitela v lepotni salon in trčila v mlado družino, posledice so grozljive

Malček je ostal sirota po grozljivem čelnem trčenju, v katerem je voznica, domnevno v naglici, ko je hitela v kozmetični salon, ubila njegove starše. Nesreča se je zgodila v mestu blizu Bridlingtona v Angliji, kjer je 27-letna Laila Barnard-Wigley s svojim črnim mercedesom zapeljala na nasprotni pas in čelno trčila v avtomobil, v katerem sta bila 33-letni Dean Yarrow in njegova, leto dni mlajša partnerica Faye Wardle. Oba sta na kraju umrla, njun dve leti star sin pa je utrpel hude poškodbe.

Sprva je bila voznica obtožena povzročitve smrti zaradi nevarne vožnje, a so obtožbe kasneje opustili. V ponovljenem postopku je Barnard-Wigley zdaj priznala krivdo za malomarno vožnjo s smrtnim izidom. Na prvem sojenju je bilo slišati, da je bila v naglici, ker je želela v salonu prodati ličila. Cesta je bila zaradi močnega dežja mokra, v kritičnem trenutku naj bi njen avto začel drseti, pred tem pa so jo opazili, medtem ko je večkrat nevarno prehitevala in vozila neprimerno razmeram na cesti. Avtomobil žrtve je po silovitem trčenju pristal na bližnjem travniku.

Preiskovalci pravijo, da je šlo za izjemno tragičen primer, ki je otroku vzel starša in zaznamoval več družin. Poudarili so, da bi se takšne nesreče v večini primerov lahko preprečile in da posledice dejanj voznika ne izginejo, ampak ostanejo za vse življenje. Barnard-Wigley bo kazen prejela januarja.