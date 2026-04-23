Ženska najemala avtomobile, nato pa izginila: slovensko podjetje oškodovano za vrtoglavo vsoto

Ženska iz srbskega mesta Čačak je bila obsojena na hišni zapor zaradi večmilijonske prevare z najetimi avtomobili, pri čemer je oškodovala podjetje iz Slovenije.

Osnovno sodišče v Čačku je J. B. obsodilo na eno leto hišnega zapora z elektronskim nadzorom zaradi prevare. Po ugotovitvah sodišča je z zlorabo dokumentacije in lažnim prikazovanjem dejstev rent-a-car agenciji iz Slovenije povzročila ogromno škodo.

Kot izhaja iz sodbe, je obsojenka v letu 2017 večkrat najela vozila znamk audi in volkswagen, pri tem pa uporabljala neresnične podatke in tujo dokumentacijo. Vozil nato ni vrnila lastniku. Ta so pozneje končala zunaj ozemlja Slovenije, zaradi česar je bilo oškodovanemu gospodarskemu subjektu povzročena velika materialna škoda.

Skupna škoda je ocenjena na več kot 7,8 milijona dinarjev (67.000 evrov), medtem ko je vrednost enega od najetih vozil presegala 2,9 milijona dinarjev (25.000 evrov).

Sodišče je ugotovilo, da je obsojenka ravnala naklepno in z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi. Pri tem je izkoristila zaupanje zaposlenih v agenciji za najem vozil.

Dobili tudi denarno kazen

Izrekli so ji eno leto zapora, ki ga bo prestajala v hišnem priporu z elektronskim nadzorom, poleg tega pa mora oškodovanemu podjetju povrniti škodo. Sodišče ji je naložilo tudi plačilo denarnega zneska v višini pridobljene koristi.

Med postopkom so zaslišali več prič, med njimi zaposlene v rent-a-car agenciji in osebe, ki so bile v stiku z obsojenko. Izvedli so tudi številne materialne dokaze, kot so pogodbe, kopije dokumentov in evidence o najetih vozilih.

Obsojenka je sprva zanikala krivdo, vendar je bila sodba izrečena po tem, ko so jo priče, natančneje zaposleni v rent-a-car agencijah, prepoznale.

Sodba še ni pravnomočna, obsojenka pa ima pravico do pritožbe v zakonskem roku.