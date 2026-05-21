Ženska ostala kar brez 300.000 evrov! Storila je hudo napako

Brez kar 300.000 evrov je ostala brez 64-letna ženska s področja Krapinsko-zagorske županije, potem ko je več mesecev prek spletne naložbene platforme komunicirala z neznanimi osebami, ki so ji obljubljale zaslužek, so navedli hrvaški mediji.

Policija še opozarja, da nikoli ne smete deliti svoje PIN-kode, gesel za spletno bančništvo ali podatkov o debetnih in kreditnih karticah, zlasti varnostne številke CVC/CVV na hrbtni strani kartice. »Če ste že bili žrtev goljufije, obstaja velika verjetnost, da vas bodo goljufi poskušali ponovno kontaktirati ali pa bodo vaše podatke posredovali drugim kriminalcem,« še opozarja policija.

Žrtev prevare

Del sredstev so ji sicer občasno tudi izplačali, da bi dobila vtis, da dejansko ustvarja zaslužek in da je naložba varna. Ko je zahtevala novo izplačilo sredstev, ji tega niso odobrili, kar je pri njej vzbudilo sum, da je žrtev prevare. Materialna škoda je ocenjena na okoli 300.000 evrov, policija pa izvaja kriminalistično preiskavo za ugotovitev okoliščin in izsleditev prevarantov.

Policija opozorila

Policija opozarja državljane, naj bodo posebej previdni pri pogostih in nepričakovanih klicih, v katerih obljubljajo hiter in visok zaslužek ob zatrjevanju, da je naložba varna ali časovno omejena. Dodatni znak za preplah so trditve, da je ponudba na voljo le določeni osebi, ter zahteve, naj se o njej ne govori z drugimi.

Policija dodatno opozarja, da goljufi pogosto uporabljajo informacije, ki so na voljo na spletu in družbenih omrežjih, da bi delovali prepričljivo, zato državljani ne bi smeli domnevati, da so osebe legitimne samo zato, ker imajo določene osebne podatke.

Državljanom svetujejo, naj pred kakršnim koli vlaganjem poiščejo neodvisen finančni nasvet ter naj bodo previdni pri nenapovedanih telefonskih klicih in ponudbah, ki obljubljajo zagotovljen donos ali varen dobiček. Priporočajo tudi, naj si zabeležijo telefonsko številko klicatelja in samostojno preverijo njegovo istovetnost prek uradnih kontaktov organizacije, ne pa prek številk, ki jih posredujejo sami klicatelji.