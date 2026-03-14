Ženska, po krivici zaprta 22 let zaradi smrti dojenčka, ne bo deportirana (VIDEO)

Ženska iz Teksasa, ki je več kot dve desetletji preživela v zaporu zaradi smrti dojenčka, za katerega je skrbela, po oprostitvi ne bo deportirana, so sporočili zvezni uradniki. Carmen Mejia, 54, je bila v ponedeljek razglašena za »dejansko nedolžno«, potem ko je sodnik zavrgel obtožbe proti njej v povezavi s smrtjo 10-mesečnega dečka leta 2003, ki je utrpel smrtonosne opekline zaradi vrele kopalne vode, kažejo sporočila za javnost organizacije Innocence Project in urada okrožnega tožilca okrožja Travis.

Čeprav je bila Mejijina obsodba razveljavljena, so jo sprva zadržali v priporu zaradi imigracijskega zadržanja, povezanega s primerom. Urad za domovinsko varnost Združenih držav Amerike je pozneje potrdilo, da bo zadržanje odpravljeno in da bo Mejii po oprostitvi dovoljeno ostati v Združenih državah, poročajo ameriški mediji. »Glede na to, da je bila njena obsodba razveljavljena, bo izpuščena iz lokalnega pripora, ICE pa bo umaknil zadržanje,« je ministrstvo zapisalo v izjavi, ki so jo povzeli omenjeni mediji. »Zaradi njene oprostitve lahko zakonito ostane v ZDA, dokler ji ne poteče začasni zaščitni status.«

Mejia je v Združene države prišla iz Hondurasa leta 1995 in je imela pred obsodbo zakonito dovoljenje za življenje in delo v državi. Leta 2005 je bila obsojena na dosmrtni zapor, potem ko je 10-mesečni deček, za katerega je skrbela, julija 2003 v njenem domu v Austinu utrpel hude opekline v kopalni vodi. Mejia je bila ob incidentu doma s svojimi štirimi otroki. Medtem ko je dojila najmlajšega otroka, je njena najstarejša hči poskušala okopati dečka. Grelnik vode v družinski najeti hiši ni imel varnostnih funkcij, namenjenih preprečevanju opeklin, zato je voda v kopalni kadi lahko dosegla približno 64,3 °C, je sporočila organizacija. V nekaj sekundah po stiku z vodo je otrok utrpel opekline tretje stopnje in pozneje umrl v bolnišnici.

Na Mejijinem sojenju so se tožilci zanašali na pričanje strokovnjakov, ki so trdili, da bi se takšne poškodbe lahko zgodile le, če bi odrasla oseba otroka namerno držala v vodi, navajajo sporočila. Toda nova strokovna pričanja, predstavljena desetletja pozneje med postopki po obsodbi, so ugotovila, da so poškodbe skladne z nenamerno oparino. Strokovnjak za opekline je pričal, da lahko tako vroča voda povzroči takšne poškodbe »v nekaj sekundah«, medtem ko je ena od Mejijinih hčera — danes odrasla — sodišču povedala, da se spomni, da je odprla pipo, ko je bil otrok že v kadi, navaja urad okrožnega tožilca okrožja Travis.

Nikoli ni izgubila vere

Mrliški oglednik, ki je opravil obdukcijo, je pozneje pregledal nove dokaze in spremenil način smrti iz umora v nesrečo, so povedali tožilci. Ko so bili seznanjeni z novimi informacijami, so prvotni državni strokovnjaki povedali, da ne morejo več sklepati, da so bile poškodbe povzročene namerno.

Sodnik P. David Wahlberg je zavrgel obtožnico proti Mejii, potem ko je teksaško pritožbeno kazensko sodišče v začetku tega leta razsodilo, da na novo odkriti dokazi potrjujejo, da je »dejansko nedolžna«. »Noben znesek denarja vam nikoli ne bo povrnil izgube najboljših let vašega življenja,« je Wahlberg povedal Mejii na sodišču. »Nikoli nisem izgubila vere in upanja,« je dejala Mejia. »Nisem ju izgubila v 22 letih,« poroča People.