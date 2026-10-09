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Ženski lagali, da je njena hči umrla v nesreči, in ji pobrali 50.000 evrov! Policisti jih ujeli na meji

Nepridipravi so 69-letno Zagrebčanko prepričali, da je njena hči umrla v prometni nesreči.
Foto: Leon Vidic/delo
Foto: Leon Vidic/delo
N. Č.
 9. 10. 2026 | 11:32
 9. 10. 2026 | 11:32
2:25
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Eden od njih se je po telefonu predstavljal kot zdravnik, ženska pa je v prepričanju, da govori resnico, izročila okoli 50.000 evrov. Osumljenca so policisti pozneje prijeli na mejnem prehodu s Srbijo, denar pa odkrili na precej nenavadnem mestu.Kot poroča Index.hr, se je vse začelo s telefonskimi klici. Za zdaj še neznani moški je večkrat poklical 69-letnico in se predstavil kot zdravnik njene hčerke. Zatrjeval ji je, da je njena hči umrla v prometni nesreči.

Kmalu zatem je na vrata njenega stanovanja v zagrebškem Susedgradu potrkal 42-letnik. Ženska je verjela zgodbi o nesreči in mu izročila denar. Šele pozneje je ugotovila, da je postala žrtev prevare, in dogodek prijavila policiji.

Denar skrila v prenosni hladilni torbi

Policisti so že naslednji dan na mejnem prehodu Bajakovo prijeli dva moška, stara 42 in 70 let. Osumljenca sta se z vozilom Mercedes Vito z zagrebškimi registrskimi oznakami poskušala odpeljati iz Hrvaške v Srbijo. Med pregledom vozila so policisti v prenosnem hladilniku odkrili skrito torbico z denarjem. Sumijo, da gre za denar, pridobljen s prevaro Zagrebčanke.

Oba osumljenca so nato prevzeli zagrebški policisti, ki so opravili tudi hišne preiskave na naslovih njunega bivanja v Zagrebu.

Eden od osumljencev policiji že dobro znan

Po navedbah hrvaške policije je 42-letni osumljenec že od prej znan organom pregona. V preteklih letih so zoper njega večkrat vložili kazenske ovadbe zaradi različnih kaznivih dejanj. Po končani kriminalistični preiskavi so oba osumljenca predali pristojnemu nadzorniku za pridržanje, policija pa je občinskemu kazenskemu državnemu tožilstvu v Zagrebu posredovala posebno poročilo.

Materialno škodo ocenjujejo na približno 50.000 evrov. Preiskava se še nadaljuje. Policisti med drugim iščejo tudi za zdaj neznanega moškega, ki je 69-letnico klical po telefonu in se lažno predstavljal kot zdravnik njene hčerke.

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