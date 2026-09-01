Žensko držal za roke in jo grdo udaril: v tujini aretirali 65-letnega Celjana

65-letni slovenski državljan iz Celja se je znašel na sodišču zaradi napada na žensko v Trebinju, piše Kurir.rs. Po navedbah tožilstva jo je po krajšem prepiru prijel za roki in jo z glavo močno udaril v čelo. Tožilstvo je za Slovenca zahtevalo pripor zaradi nevarnosti pobega.

Okrožno javno tožilstvo v Trebinju je proti 65-letnemu slovenskemu državljanu iz Celja, vložilo obtožnico zaradi suma, da je fizično napadel Z. B. in jo lažje telesno poškodoval. Tožilstvo je obtožnico vložilo 26. avgusta, Osnovno sodišče v Trebinju pa jo je potrdilo.

Po navedbah iz obtožnice se je incident zgodil 25. avgusta, potem ko sta se moški in ženska sprla, pišejo srbski mediji.

Prijel jo je za roki in jo udaril z glavo

Tožilstvo trdi, da je moški po prepiru in žaljenju pristopil k Z. B., jo z obema rokama prijel za roki, nato pa jo z glavo močno udaril v čelo. Ženska je po udarcu odvrgla pladenj, ki ga je držala v rokah, in pomoč poiskala pri svoji sestri. Ta je poklicala policijo in reševalce, piše Kurir.rs.

Na čelu je imela tri centimetre dolgo rano, zdravniki so rano oskrbeli z medicinskimi sponkami.

Tožilstvo moškemu očita kaznivo dejanje telesne poškodbe po 131. členu, prvem odstavku Kazenskega zakonika Republike Srbske in za 65-letnika zahtevalo pripor.

O njegovi krivdi bo odločalo sodišče.