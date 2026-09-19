Žensko kar naenkrat zmanjkalo na dvorišču: padla je v luknjo, še psička ni vedela, kje je (VIDEO)

Na otoku Long Island, ki je v ameriški zvezni državi New York, se je na vrtu ene izmed hiš zgodila zelo nenavadna nesreča. Po poročanju medija Inside Edition je ženska z imenom Danielle Tammone hodila po njenem vrtu, nakar so se, kot je povedala, tla pod njo nenadoma udrla. Luknja je bila globoka nekaj manj kot dva metra in pol, šlo pa naj bi za neko zapuščeno greznico. Luknja je bila dovolj globoka, da ženske ni bilo mogoče enostavno opaziti.

Po padcu je ženska začela glasno vpiti »pomagajte, pomagajte«. Kot je povedala, je jokala, bila pa je tudi brez zraka. Vpitje je slišala njena soseda, ki je ravno v tistem času zajtrkovala. Na pomoč je priskočila s še eno sosedo. Tudi onidve je nista takoj našli, nato pa jo je ena od njiju le opazila in dejala: »O moj bog, vidim luknjo. Vidim te!« Za tem so na pomoč prišli tudi policisti in jo s pomočjo lestve rešili.

Sodeč po videnem, padec na ženski ni pustil kakšnih vidnih poškodb. Bi se pa vse skupaj lahko končalo precej slabše, če njeni klici na pomoč ne bi bili slišani.