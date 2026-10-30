Žensko ujeli pri nepravilnem parkiranju, nato sledil nov šok

Osiješki policisti so naleteli na nenavaden primer zlorabe parkirne karte za osebe z invalidnostjo. Ženska je uporabljala karto, ki je pripadala pokojni osebi.

Po poročanju hrvaških medijev so tako policisti v Osijeku med nadzorom parkirnih mest za osebe z invalidnostjo ugotovili, da je voznica uporabljala parkirno karto pokojne osebe. Takšna evropska parkirna karta velja le, kadar vozilo uporablja upravičena oseba z invalidnostjo oziroma kadar je ta oseba v vozilu.

Primer še zdaleč ni osamljen

Osiješka policija je že v začetku oktobra opozorila na številne zlorabe in navedla, da je letos obravnavala 239 primerov nepravilnega parkiranja na mestih za osebe z invalidnostjo, leto prej pa 150.

Kazni so lahko visoke

Hrvaški predpisi za neupravičeno uporabo evropske parkirne karte predvidevajo globo od 300 do 1000 evrov. Policija lahko neupravičeno uporabljeno karto tudi odvzame. Policisti ob tem napovedujejo nadaljevanje nadzorov, s katerimi želijo preprečevati zlorabe parkirnih mest in kart, namenjenih osebam z invalidnostjo.