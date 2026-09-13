Zgodila se je huda nesreča trajekta, poročajo o mrtvih

V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj šest ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Po današnjih podatkih reševalne službe so še vedno pogrešali več kot 120 ljudi s trajekta, ki je v času slabega vremena potonil v Javanskem morju. Z različnimi ladjami so rešili skupno 115 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Plovilo Virgo Transport 8 je bilo danes zjutraj, kmalu po izplutju iz Surabaye na Javi, prijavljeno kot pogrešano, ko je izgubilo stik s svojim matičnim podjetjem. Namenjeno je bilo v Banjarmasin v pokrajini Južni Kalimantan na Borneu. Reševalci so sprožili iskalno akcijo in na območje zadnje znane lokacije trajekta, zabeležene približno 150 kilometrov od obale pri Banjarmasinu, napotili ekipo, plovila in helikopter. Kot je povedal vodja lokalne reševalne službe v Banjarmasinu, je reševanje oteževalo razburkano morje z visokimi valovi.

Pomorske nesreče so v Indoneziji, arhipelagu z več kot 17.000 otoki, pogoste, tudi zaradi nizkih varnostnih standardov in nepredvidljivega vremena.